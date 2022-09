Nach Queen-Begräbnis: Königin Margrethe II. hat Corona

Königin Margrethe II. von Dänemark hat Corona. Das gab der Palast am Mittwochmittag bekannt. Demnach ist sie am Vorabend positiv getestet worden. Am Montag besuchte sie das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. in London.

21. September 2022 - 14:04 Uhr | (ili/spot)

Königin Margrethe II. von Dänemark mit ihrem Sohn Kronprinz Frederik beim Staatsbegräbnis der Queen in London. © IMAGO/Starface

Königin Margrethe II. von Dänemark (82) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. bekannt. "Ihre Majestät, die Königin wurde letzte Nacht positiv auf Covid-19 getestet und hält sich nun im Schloss Fredensborg auf", heißt es in der Mitteilung. Schloss Fredensborg liegt nördlich der Hauptstadt Kopenhagen. Im Februar dieses Jahres war die Königin erstmals positiv auf Covid-19 getestet worden. Damals wurde berichtet, dass sie drei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten hatte. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Fast alles abgesagt Die Aktivitäten der Königin in dieser Woche seien abgesagt worden, lässt der Palast in der Mitteilung weiter wissen. Nicht abgesagt ist aber die "Freitagabendparty im Schloss Christiansborg für die Regierung, das dänische Parlament und die dänischen Mitglieder des Europäischen Parlaments". Diese finde mit "Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen [Frederik, Red.] und Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzessin [Mary] als Gastgeber statt", so das dänische Königshaus. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Beim Staatsbegräbnis der Queen Erst am Montag (19.9.) waren Königin Margrethe und ihr Sohn, Kronprinz Frederik (54), nach London gereist, um zusammen mit 2.000 weiteren geladenen Gästen, darunter weitere gekrönte Häupter und Staatschefs, dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (1926-2022) in der Westminster Abbey beizuwohnen.