Nach Privatinsolvenz: Ex-Münchnerin kämpft in "Haifischbecken" ums Überleben

Einst war sie ein gefeierter Modestar und Mitglied der Münchner Society. Inzwischen lebt Sarah Kern in Malta und wagt dort jetzt einen neuen Karriereweg. In welchem "Haifischbecken" sie jetzt tätig ist.

Sarah Kern (58) war einmal eine der bekanntesten Modedesignerinnen Deutschlands - Ex-Frau des Modemacherstars Otto Kern, "Fashion Queen" in der Boulevardpresse. Heute kämpft die 58-Jährige in einem ganz anderen Revier ums Überleben.

Im knallharten Luxusimmobilienmarkt auf Malta, Zypern und Mallorca versucht sie, als Maklerin Fuß zu fassen. "Viele kennen mich vielleicht noch als Fashion Queen. Ich bin jetzt in einem anderen Haifischbecken tätig - der Immobilienbranche", sagt Kern selbst. Die neue Staffel der Kabel-Eins-Doku-Soap "Zwischen Meer und Maloche" begleitet sie dabei. Zu sehen ab Sonntag, 12. April 2026, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Sarah Kern lebt seit Jahren in Malta

Was treibt jemanden an, der einmal auf den Laufstegen dieser Welt zu Hause war, so neu anzufangen? Der Antrieb bei Kern ist existenziell. Nach einer Privatinsolvenz ist der neue Job keine Frage des Karrierewillens, sondern des Überlebens - ihrer eigenen Zukunft und der ihres Sohnes, mit dem sie seit mehreren Jahren auf Malta lebt.

Dort teilt sie sich ihr Zuhause mit Hund und Papagei. Und mit dem täglichen Blick auf den Kontostand: "Dann guckst du jeden Morgen auf deinen Kontostand - 3,50 Euro ... das macht was mit dir." Das Ziel, das sie antreibt, ist denkbar simpel: nie wieder im Minus sein.

Jeder Verkauf ein Schritt aus dem Minus

Wer im Luxussegment des Mittelmeerraums als Neuling anfangen will, braucht dicke Nerven. Der Druck ist permanent, jeder abgeschlossene Deal entscheidet mit über die nächsten Wochen. Kern setzt dabei auch auf Social Media, um sich einen Namen zu machen. Ob ihr die Rechnung aufgeht, ob der Einstieg ins gehobene Immobiliengeschäft wirklich der erhoffte Neustart wird - das zeigt die Sendung Woche für Woche.

"Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen" läuft ab 12. April 2026, immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.