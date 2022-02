Nach positivem Test von Charles: Wie geht es Queen Elizabeth II.?

Prinz Charles hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Erst "kürzlich" soll er sich mit Queen Elizabeth II. getroffen haben.

Prinz Charles (73) ist am Donnerstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Selbstisolation. Das teilten die Royals am 10. Februar . Wie nun bekannt wird, hatte er sich "kürzlich" mit seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (95), getroffen. . Der Palast habe unterdessen nicht erklären wollen, ob die Königin positiv oder negativ getestet wurde. Sie habe demnach aber derzeit keine Symptome und ihr Gesundheitszustand werde überwacht.

Test von Herzogin Camilla war negativ

Während Charles einen Termin in Winchester absagen musste, konnte seine Ehefrau, Herzogin Camilla (74), . Die Tageszeitung hatte berichtet, dass ein entsprechender Test der Herzogin negativ ausgefallen war.

Der älteste Sohn der Königin ist geboostert. Charles und Camilla hatten am Mittwochabend noch gemeinsam eine Veranstaltung des "British Asian Trust" besucht. Bereits im März 2020 hatte der Thronfolger sich schon einmal mit dem Coronavirus infiziert und litt unter milden Symptomen. Queen Elizabeth II. wurde erstmals Anfang 2021 gegen das Virus geimpft. Ob sie ebenfalls die Booster-Impfung erhalten hat, ist nicht bekannt.