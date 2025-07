Nach Ozzy Osbournes Tod: Langjähriger Gitarrist enthüllt letzte SMS

Ozzy Osbourne ist vor rund einer Woche im Alter von 76 Jahren verstorben. In einem Interview blickt sein langjähriger Freund und Gitarrist Zakk Wylde auf die letzten Begegnungen mit dem "Prince of Darkness" zurück.

Zakk Wylde (58), langjähriger Gitarrist und Freund von Ozzy Osbourne (1948-2025), hat sich an sein letztes Gespräch mit dem verstorbenen Musiker erinnert. , war der Black-Sabbath-Auftritt am 5. Juli das letzte Mal, dass er Ozzy Osbourne persönlich sah - ein direktes Gespräch nach dem Abschiedskonzert der britischen Rockband fand nicht mehr statt. "Ich wollte ihm einfach eine Pause gönnen. Ich dachte, wir würden ihn später sehen - am nächsten Tag oder so. Aber nein", so Wylde.

Statt eines Wiedersehens habe er lediglich eine SMS erhalten: "Die letzte Nachricht, die ich von Oz bekam, war: 'Zakky, tut mir leid, es war wie ein Irrenhaus da hinten. Ich habe dich nicht gesehen.'" Der Rockmusiker habe sich für "alles" bedankt. Zum Abschied habe Osbourne "Ich liebe dich, Kumpel" geschrieben. "Das war's", erinnerte sich Wylde.

"Oz war einfach der Beste"

Zakk Wylde, selbst Musiker und Frontmann der Heavy-Metal-Band Black Label Society, stand seit 1987 regelmäßig mit Ozzy Osbourne auf der Bühne und nahm über Jahrzehnte hinweg mit ihm Musik auf. Osbourne war zudem der Pate von Wyldes ältestem Sohn. "Oz war einfach der Beste", sagte der 58-Jährige rückblickend. "Ich habe meinen Vater, der ein Veteran des Zweiten Weltkriegs war; und dann Ozzy, der fast wie ein großer Bruder war. Zwischen uns lagen fast 20 Jahre Altersunterschied. Unsere Beziehung bestand aus lustigem Trinken - aber wenn ich Rat brauchte, konnte ich mit ihm sprechen."

Beim letzten Konzert von Black Sabbath begleitete Wylde Osbourne erneut auf der Bühne. Rückblickend beschrieb er den Auftritt als "business as usual", betonte jedoch, dass die Priorität an diesem Abend war, "sicherzustellen, dass es Oz gut ging". Es sei ein besonderer Moment gewesen: "Es war auf jeden Fall ziemlich erstaunlich. Oz auf der Bühne zu sehen, als Sabbath fertig war, war es das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe."

Ozzy Osbourne starb mit 76 Jahren

Wenige Wochen nach seinem letzten Konzert starb Ozzy Osbourne, der "Prince of Darkness", am 22. Juli im Alter von 76 Jahren. Am gestrigen Mittwoch (30. Juli) fand in seiner Heimatstadt Birmingham eine öffentliche Trauerprozession statt. Die Beisetzung erfolgt am heutigen Donnerstag im Rahmen einer privaten Zeremonie in einer Kirche in Gerrards Cross, Buckinghamshire. Der Musiker Yungblud (27) wird dort eine Trauerrede halten. Unter den geladenen Gästen sind unter anderem Metallica-Frontmann James Hetfield (61), Elton John (78) sowie die noch lebenden Mitglieder von Black Sabbath.