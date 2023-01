Nach Oscar-Nominierung: Harrison Ford freut sich mit Ke Huy Quan

Ke Huy Quan wurde für einen Oscar nominiert. Harrison Ford freut sich für seinen ehemaligen "Indiana Jones"-Kollegen. "Er ist ein toller Kerl", so der Schauspieler.

Der Schauspieler Ke Huy Quan (51) darf sich über eine Oscar-Nominierung freuen. Viele kennen den heute 51-Jährigen vor allem für seine Rolle als Short Round alias "Shorty" im Film "Indiana Jones und der Tempel des Todes" (1984). Als Kind stand er damals an der Seite von Harrison Ford (80) für die Produktion vor der Kamera. Quans einstiger Filmpartner kann seine Begeisterung über die Nominierung auch kaum zügeln. "Ich freue mich so für ihn. Er ist ein toller Kerl", sagte Ford bei der Premiere seiner neuen Serie "Shrinking" .

"Er ist ein wunderbarer Schauspieler"

Weiter fügte der 80-Jährige hinzu: "Er ist ein wunderbarer Schauspieler. Das war er schon, als er ein kleines Kind war, und das ist er immer noch." Er sei sehr froh und glücklich. Was die Frage angeht, ob Quan in zukünftigen Teilen der "Indiana Jones"-Reihe auftreten wird, sagte Ford: "Das wäre großartig." Im Sommer 2023 ist Harrison Ford zum fünften Mal in seiner Paraderolle des peitschenschwingenden Archäologen sehen.

Ke Huy Quan erhielt eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für seine Arbeit in dem preisgekrönten Film "Everything Everywhere All at Once". bezeichnete er die Nominierung als "einen der glücklichsten Tage" seines Lebens. Bei den diesjährigen Golden Globes konnte er bereits eine Trophäe abräumen.