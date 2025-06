Nach OP: "Let's Dance"-Star Malika Dzumaev zeigt sich mit Halspflaster

"Let's Dance"-Tänzerin Malika Dzumaev hat sich bei ihren Instagram-Fans gemeldet und fünf Tage nach ihrer Bandscheiben-Operation ein gesundheitliches Fazit gezogen. In einem kurzen Clip zeigt sie sich zudem mit Pflaster am Hals.

Tanzprofi Malika Dzumaev (34) hat sich nach ihrer Operation erneut zu Wort gemeldet. Die Tänzerin hatte zuvor öffentlich gemacht, dass sie an einem akuten Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule leidet - eine Diagnose, die sie zur Absage der diesjährigen Profi-Challenge bei "Let's Dance" zwang. Eine Operation war letztlich unumgänglich.

Malika Dzumaev ist noch "etwas kaputt"

"Fünf Tage nach meiner Bandscheiben-OP an der Halswirbelsäule bin ich zurück aus dem Krankenhaus, noch mit Schmerzmitteln, etwas kaputt, ungeschminkt, aber endlich wieder mit einem kleinen Lächeln nach langer Zeit", schrieb die Tänzerin zu einem kurzen Selfie-Video. In dem Clip zeigt sie sich mit einem großen Netzpflaster am Hals.

Die letzten Wochen seien körperlich und mental nicht einfach für sie gewesen und hätten ihr alles abverlangt, "aber all das hat mich stärker gemacht", erklärte die 34-Jährige tapfer. Anschließend bedankte sie sich noch bei ihren Fans für die Genesungswünsche. "Es zeigt mir, wie viele Menschen hinter mir stehen und dafür bin ich unendlich dankbar."

Aufmunternde Worte gab es in der Kommentarspalte unter anderem von Tänzerkollege Massimo Sinató (44): "Gute Besserung und bald rockst du wieder die Tanzfläche." Und auch andere "Let's Dance"-Stars zeigten ihre Unterstützung. Herzchen-Emojis gab es von Kollegin Kathrin Menzinger (36) und Jurorin Motsi Mabuse (44) und Tänzerin Ekaterina Leonova (38) schrieb: "Gute Besserung, unser Sonnenschein."

Bereits vor fünf Tagen hatte Dzumaev bei mit ihren Fans und Followern geteilt. "Ich habe es heute geschafft. Meine erste Narkose, meine allererste OP und ganz viele Ängste", schrieb sie zu einem Foto aus dem Krankenhausbett. Sie wolle sich bei ihren Followern melden, "wenn ich mich etwas ausgeruht habe", kündigte sie damals an.