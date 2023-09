Nach OP am Ellenbogen: Arnold Schwarzenegger mit Gips gesichtet

Arnold Schwarzenegger musste sich unters Messer legen, dieses Mal wegen eines Nervenschadens am Ellenbogen. Bilder zeigen den "Terminator"-Star mit bandagiertem Arm.

Arnold Schwarzenegger (76) muss eine kurze Trainingspause einlegen. wurde der Hollywood-Star und Bodybuilder letzte Woche am Arm operiert. Er soll an einem Nervenschaden am Ellenbogen gelitten haben. Die Promi-News-Seite zeigt ein Video, auf dem der "Terminator"-Star über einen Parkplatz zu seinem Büro in Los Angeles geht, der rechte Arm mit einer Bandage dick verbunden. Dazu trug er knielange Kompressionsstrümpfe.

Die Operation am Ellenbogen schien reibungslos verlaufen zu sein. Bei einer Herz-OP im Jahr 2018 war dies anders. In einem Video berichtete Schwarzenegger kürzlich von seiner schwierigen Genesung nach diesem Eingriff. Eigentlich handelte es sich um eine minimalinvasive Operation wenige Monate vor dem Drehbeginn zu "Terminator 6".

Herz-OP ging 2018 schief

Doch bei dem Eingriff ging etwas schief. Die Ärzte stachen versehentlich in Schwarzeneggers Herzwand. Sie mussten den "Fubar"-Darsteller aus der Narkose wecken und ihm mitteilen, dass sie nun eine Notoperation am offenen Herzen starten müssen.

Nach dem lebensrettenden Eingriff musste sich Schwarzenegger schnell an die neue Situation anpassen. Sein Ziel war es, das Krankenhaus schnellstmöglich zu verlassen, um rechtzeitig fit für "Terminator 6" zu sein. In dem Video zeigte der Darsteller Bilder, auf denen er an einem Rollator durchs Krankenhaus "watschelt", um zu trainieren.

1997 wurde Arnold Schwarzenegger erstmals am Herzen operiert. Ihm wurde eine Aortenklappe eingesetzt, um einen angeborenen Herzfehler zu korrigieren. 2018 und 2020 folgten weitere Eingriffe. 2006 brach sich der ehemalige Gouverneur von Kalifornien beim Skilaufen den Oberschenkel, eine neue Hüfte hat er ebenfalls.