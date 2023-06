Nach Missbrauchsvorwürfen: Keine Anklage gegen Armie Hammer

Armie Hammer kann aufatmen. Nach schweren Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs steht nun fest, dass gegen den US-Schauspieler keine Anklage erhoben wird.

Gegen den US-Schauspieler Armie Hammer (36) wird nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs keine Anklage erhoben. Der Fall ist gründlich geprüft worden, wie das Büro des Bezirksstaats von Los Angeles am Mittwoch mitgeteilt hat. Demnach hat es nicht genug Beweise gegeben, um den "The Social Network"- und "Gossip Girl"-Darsteller anzuklagen.

Anfang 2021 sind mehrere Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens und Missbrauchs gegen Hammer erhoben worden. Er selbst stritt diese vehement ab und behauptete, alle fraglichen Begegnungen seien einvernehmlich gewesen. In einem Interview im vergangenen Februar, in dem Hammer erstmals sein Schweigen nach den schweren Vorwürfen brach, erklärte er aber, dass er Frauen "benutzt" habe. Sein Lebensstil sei zu jener Zeit "intensiv" und "extrem" gewesen, ein "Wirbelwind aus Reisen und Sex und Drogen und großen Emotionen", , einem digitalen Newsletter.

Armie Hammer ist "dankbar"

, in dem er sich erleichtert zeigt: "Ich bin dem Bezirksstaatsanwalt sehr dankbar, dass er eine gründliche Untersuchung durchgeführt hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass ich die ganze Zeit standhaft geblieben bin und dass kein Verbrechen begangen wurde." Er freue sich nun darauf, sein "Leben wieder in Ordnung zu bringen" nachdem sein Name reingewaschen worden sei. Abschließend bedankt er sich bei allen Menschen, die ihm geholfen haben, "diese Zeit zu überstehen".

Armie Hammer ließ sich im Sommer 2020 nach zehn Jahren von seiner Frau scheiden. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor. Ein halbes Jahr später wurden schwere Anschuldigungen des körperlichen und psychischen Missbrauchs gegen ihn öffentlich. Der Schauspieler verlor daraufhin seine Agentur und mehrere Filmprojekte.