Nach Missbrauchsvorwürfen: Es wird einsam um "Mr. Big" Chris Noth

Juristisch wird Chris Noth nach dem Vorwurf des sexuellen Übergriffs von mehreren Frauen wohl nicht belangt. Dafür gibt es für den "Sex and the City"-Star in seinem privaten und beruflichen Umfeld Konsequenzen. Frau und Agentur ließen Mr. Big fallen, jetzt gibt es auch Ärger um seine Tequila-Marke.

Mit dem "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That..." kehrte Chris Noth (67) alias Mr. Big ins Rampenlicht zurück. Doch nun gerät seine Karriere mächtig ins Wanken. Nach mehrfachen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs ziehen sich in seinem privaten und beruflichen Umfeld immer mehr Menschen von dem Darsteller zurück. Zuletzt platzte auch der .

In einem hatten zwei Frauen dem Schauspieler sexuelle Übergriffe in den Jahren 2004 und 2015 vorgeworfen. Später meldete sich eine dritte Betroffene, die Noth 2010 belästigt haben soll. Auch Schauspielkollegin Zoe Lister-Jones (39) berichtete von übergriffigem Verhalten. Der Darsteller bestreitet die Vorwürfe. Die Begegnungen mit den Frauen habe es zwar gegeben, sie sollen aber einvernehmlich abgelaufen sein.

Private und berufliche Konsequenzen für Chris Noth

Da die mutmaßlichen Opfer den Schauspieler nach den Vorwürfen nicht anzeigten, wird es wohl auch keine polizeilichen Ermittlungen geben. Konsequenzen haben die Fälle aber dennoch.

Noths Ehefrau Tara Wilson (39) soll entsetzt über die Vorwürfe sein und laut einer Quelle Weihnachten nicht mit ihrem Mann verbringen wollen. Noth und Wilson lernten sich 2001 in einem New Yorker Club kennen, der dem Schauspieler gehörte.

Auch beruflich wenden sich immer mehr Partner von Chris Noth ab. Seine Agentur A3 Artist Agency ließ ihn laut "Hollywood Reporter" fallen. Den Verkauf seiner Tequila-Marke Ambhar, die ihm angeblich 12 Millionen US-Dollar eingebracht hätte, legte der geplante Käufer Entertainment Arts Research Inc. nach den Vorwürfen auf Eis.

Auch Peloton hatte seinen Werbespot mit Chris Noth zurückgezogen. Der Heimtrainer-Hersteller hatte erst kürzlich eine Kampagne mit dem Darsteller gestartet, nachdem dessen Mr. Big in "And Just Like That..." auf einem Peloton-Rad trainiert und später einen Herzinfarkt erlitten hat...