Nach mehreren Skandalen: Ezra Miller entschuldigt sich öffentlich

Ezra Miller wurde in den vergangenen Monaten mehrmals verhaftet. Nun entschuldigt sich der "The Flash"-Star in einem Statement. Der Schauspieler habe sich mittlerweile in Therapie begeben.

16. August 2022 - 11:36 Uhr | (aha/spot)

Ezra Miller hat sich in Therapie begeben. © Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Ezra Miller (29) unterzieht sich psychologischer Behandlung. Der "The Flash"-Darsteller sorgte im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder für negative Schlagzeilen: Miller wurde wegen Randalierens, Körperverletzung und Einbruchs mehrmals verhaftet. Außerdem soll der Hollywoodstar eine Jugendliche manipuliert haben. In einem Statement, , entschuldigt sich der Schauspieler nun.

Ezra Miller: "Ich möchte mich bei allen entschuldigen"

"Nachdem ich in letzter Zeit durch eine intensive Krise durchgegangen bin, verstehe ich jetzt, dass ich komplexe psychische Probleme habe und habe nun eine Therapie angefangen. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich mit meinem vergangenen Verhalten alarmiert und aufgeregt habe. Ich fühle mich dazu verpflichtet, die notwendige Arbeit zu erledigen, um wieder eine gesunde, sichere und produktive Phase meines Lebens zu erreichen", heißt es in der Erklärung.

Zuletzt stellte sich die Frage, wie Warner Bros. angesichts Millers Skandalen mit der Veröffentlichung von "The Flash" vorgehen wird. Unter anderem soll es Überlegungen gegeben haben, Ezra Miller nur eingeschränkt an der Promotion für den Film teilnehmen zu lassen. Auch die Einstellung des Films sei eine Option, wie "The Hollywood Reporter" berichtete. Der Kinostart ist aktuell für Juni 2023 geplant.