Nach Liebes-Schlagzeilen mit dem einstigen Google-CEO: Söder-Tochter beschwert sich über "Sensationsgeilheit"

Das Liebesleben von Gloria-Sophie Burkandt gehe "niemanden was an". In der ProSieben-Sendung "Born Famous" stellte die Tochter von CSU-Chef Markus Söder nun klar, was sie von Spekulationen um ihren Beziehungsstatus hält.

Gloria-Sophie Burkandt findet: "Wen ich date, wen ich nicht date und mit wem ich nur befreundet bin, geht niemanden was an."

2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt 2 Gloria-Sophie Burkandt findet: "Wen ich date, wen ich nicht date und mit wem ich nur befreundet bin, geht niemanden was an."

Anfang des Jahres zeigte sich Gloria-Sophie Burkandt öffentlich an der Seite des ehemaligen Google-CEOs Eric Schmidt. Als sie nun im ProSieben-Format "Born Famous" auf ihre angebliche Beziehung zu dem 70-Jährigen angesprochen wurde, fand die Tochter von Markus Söder deutliche Worte: "Who cares?! Im Endeffekt ist mein Privatleben mein Privatleben - und das hat nichts in der Öffentlichkeit zu tun."

Die 27-Jährige betonte: "Wen ich date, wen ich nicht date und mit wem ich nur befreundet bin, geht niemanden was an." Weiter klagte das Kind des CSU-Chefs: "Das nervt mich, diese Sensationsgeilheit." Burkandt finde es "so krass, wie Medien immer so reinstochern und immer was wissen wollen übers Privatleben".

Sie selbst sei "immer angespannt", wenn Pressevertreter bei Veranstaltungen vor Ort seien - jedoch aus einem anderen Grund: "Du weißt nie: Was machen die für ein Bild? Von welcher Seite? Von welchem Winkel? Und dann schaut es komisch aus." Man stehe in derartigen Situationen "immer unter Strom", gestand das Model.

Wegen Markus Söder: "Viele Männer sind auch eingeschüchtert"

In der Doku-Reihe gewähren Burkandt und drei weitere Promi-Sprösslinge einen Einblick in ihren Alltag. Während die Politiker-Tochter sich nicht im Detail zu ihrem Datingleben äußern will, verriet sie dennoch, welcher Umstand ihr die Partnersuche erschwere: "Viele Männer sind auch eingeschüchtert", offenbarte Burkandt in Bezug auf ihren Vater, "weil er ist halt ein starker Mann." Markus Söder sei "ein Alphatier" - damit könne nicht jeder potenzielle Partner umgehen.

Vergeben oder nicht - die gebürtige Nürnbergerin stellte klar: "Ich bin eine unabhängige Frau. Das heißt, ich bin nicht angewiesen auf meinen Vater, ich bin nicht auf einen Partner angewiesen." Sie wolle "zu 100 Prozent aus dem Schatten" ihres Vaters treten und lebe ihr Leben "selbständig", betonte Burkandt. "Das ist ganz, ganz wichtig für die eigene Identität."

Zu sehen gibt es "Born Famous - Fluch oder Segen?" immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und Joyn.