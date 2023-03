Nach Liebes-Aus mit Stefano Zarrella: Romina Palm meldet sich zurück

Drei Wochen lang ließ Romina Palm nichts via Social Media von sich hören. Jetzt meldet sie sich erstmals seit der Trennung von Stefano Zarrella auf YouTube wieder zu Wort.

Nach der Trennung von Stefano Zarrella (32) tauchte Romina Palm (23) Anfang März erstmal ab. . Das Video überschreibt die ehemalige "GNTM"-Kandidatin mit den Worten "Willkommen zurück! Unser neuer Lebensabschnitt". Sie sei nicht verschwunden, stellt Palm zu Beginn des fünfminütigen Clips klar, habe aber Zeit für sich gebraucht. Generell hätte sie soziale Medien wie TikTok, Instagram und YouTube für die letzten drei Wochen gemieden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Pause hätte ihr "unfassbar gut" getan. Sie habe sich zuletzt auf Dinge konzentrieren können, die sie lange vor sich hergeschoben habe. Auch sämtliche Jobs habe sie zuletzt abgesagt. Zur Trennung sagt Palm, dass diese schon vor einiger Zeit vollzogen worden sei. Mit Zarrella stehe sie weiterhin noch in Kontakt: "Wir haben beruflich als auch privat ein sehr gutes Verhältnis und uns beiden ist es wichtig, dass wir das pflegen." Trennungen seien nie einfach, aber es sei das Normalste von der Welt, wenn Paare auseinander gehen, so Palm weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Romina Palm hat eine neue Wohnung

"Ich bin selbst sehr gespannt, was die nächste Zeit auf mich zukommen wird: Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben alleine. Ich war vorher immer in Beziehungen und liebe es, meinen Alltag mit meinem Partner zu teilen", erklärt die Influencerin. Für sie sei das eine komplett neue Situation, Kraft und Liebe schenke ihr derzeit vor allem ihr Hund Baloo. Gemeinsam mit ihm sei sie mittlerweile umgezogen. Ein Bett habe sie noch nicht, ihre Nächte verbringt das Model derzeit auf einer Matratze.

Anfang März gab Zarrella via Instagram die Trennung bekannt. "Es fällt mir nicht leicht, aber ihr habt ein Recht es zu erfahren: Romina und ich haben uns getrennt", schrieb der 32-Jährige in einer Story an seine knapp 1,4 Millionen Follower. Für eine Beziehung mit der ehemaligen "GNTM"-Teilnehmerin habe es "am Ende einfach nicht mehr gereicht".

Stefano Zarrella und Romina Palm waren seit Sommer 2021 verlobt

Romina Palm wurde dank ihrer Teilnahme an der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel" im Jahr 2021 bekannt. Dort belegte die Kölnerin in der 16. Staffel am Ende den vierten Platz und ist seitdem vor allem als Influencerin aktiv. Erst im Juli 2021 gaben Palm und Stefano Zarrella, der Bruder des Sängers und Moderators Giovanni Zarrella (45), ihre Verlobung bekannt. Die beiden lernten sich im Jahr 2019 kennen.