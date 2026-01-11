Nach "Let's Dance"-Zusage: Florian Silbereisen mit Seitenhieb für Joachim Llambi

Große Gefühle, Standing-Ovations und echte Gänsehaut-Momente: Bei den "Schlagerchampions" jagte am Samstagabend ein emotionales Highlight das nächste. Moderator Florian Silbereisen (44) führte durch den rund dreistündigen Abend und feierte unter anderem gemeinsam mit Helene Fischer (41) ihr großes Bühnen-Comeback.

Gleich zu Beginn der Show erlebte Modern-Talking-Star Thomas Anders (62) einen Überraschungsmoment. Völlig ahnungslos wurde der Sänger mit dem Goldaward seines Labels für das sechsfache Album-Projekt zum Modern-Talking-Jubiläum ausgezeichnet. Überreicht wurde der Preis von Hitproduzent Christian Geller. "Davon hat mir niemand was gesagt!", rief Anders fassungslos ins Publikum.

Thomas Anders unterbricht Silbereisen: "Lass mir diese Sekunde"

Silbereisen konterte schmunzelnd: "So soll es ja auch sein." Doch der Sänger unterbrach ihn direkt: "Lass mir bitte diese eine Sekunde. Ich möchte mich wirklich bedanken – beim Publikum und bei den Fans von Modern Talking, die mir bis heute treu geblieben sind." Sichtlich überwältigt kämpfte Anders mit den Tränen: "Ihr macht mich fertig. Lasst mich in Ruhe hier."

Gänsehaut-Moment bei den Schlagerchampions: Florian Silbereisen überrascht Thomas Anders mit einem Goldaward. © Screenshot ARD

Auch Oli P. (47) wurde von seiner Auszeichnung kalt erwischt. Für seinen Kult-Hit "Flugzeuge im Bauch" erhielt er siebenfach Gold von seinem Label-Team. Der Sänger rang sichtlich nach Worten: "Das ist zu viel für mich. Ich kann nur sagen: vielen, vielen Dank."

"Shootingstar des Jahres" bekommt Lob von Eros Ramazzotti

Newcomer Pietro Basile (36), der zuletzt ein großes Lob von Mega-Star Eros Ramazzotti erhalten hat, bekam die Auszeichnung "Shootingstar des Jahres" überreicht und zeigte sich ehrfürchtig: "Ich bin dankbar für alle Menschen, die meine Musik hören und mir dieses wundervolle Jahr 2025 geschenkt haben."

Ross Antony überrascht Fans mit "Let's Dance"-Teilnahme

Den Award für das musikalische Lebenswerk erhielt Marianne Rosenberg (70) – ein bewegender Moment für eine der größten Stimmen des deutschen Schlagers, die sich seit Jahren für Toleranz und Gleichberechtigung einsetzt.

Ross Antony verkündet bei den "Schlagerchampions" seine Teilnahme bei "Let's Dance". © Screenshot ARD

Ross Antony (51) wurde dagegen nicht überrascht, sondern überraschte seine Fans: "Ich werde dieses Jahr bei 'Let's Dance' dabei sein! Ihr werdet viel zu lachen haben." Von Silbereisen gab es direkt einen kleinen Seitenhieb: "Da wird sich der Llambi warm anziehen müssen." Und ergänzte versöhnlich: "Von uns bekommst du immer zehn Punkte!"

Helene Fischer feiert Bühnen-Comeback bei den "Schlagerchampions"

Der wohl größte Knall des Abends: Helene Fischer kehrte nach ihrer Babypause offiziell auf die Bühne zurück. Die Fans durften vorab über die Songs abstimmen – und Fischer überraschte sie live mit einem zehnminütigen Hit-Medley. Silbereisen verriet zuvor: "Sie hat heute nicht geprobt – das ist für sie völlig untypisch." Helene Fischer war mit ihrem Auftritt mehr als zufrieden: "Ich lebe zurzeit ein komplett anderes Leben, aber dieser Abend ist ein wunderschöner Ausflug." Doch damit nicht genug.

Die Sängerin performte gemeinsam mit Silbereisen den Hit "Schau mal herein", der nach der Premiere am 25. Dezember 2024 viral ging. "Das hat uns beide kalt erwischt", gab Fischer zu. Mit dem Hit spielen die beiden auf ihre gute Freundschaft an, die sie seit dem Ende ihrer Liebesbeziehung pflegen.

Helene Fischer und Florian Silbereisen singen zum zweiten Mal live ihren Mega-Hit "Schau mal herein". © Screenshot ARD

Preisauszeichnung von Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgt für Verwirrung

Der Lohn folgte auf dem Fuß: Florian Silbereisen und Helene Fischer bekamen die Auszeichnung für den "Hit des Jahres". Doch direkt nach der Ehrung sorgte ein kleines Detail für Verwirrung – es gab nämlich nur einen Award für zwei Gewinner. Silbereisen nutzte die Gelegenheit für einen scherzhaften Flirt-Moment: "Nimm du den Preis mit nach Hause, dann habe ich einen Grund mehr, dich und Thomas auf ein Glas Wein zu besuchen." Fischer lachte: "Aber ruf vorher an." Fischer lebt seit vielen Jahren mit Ehemann Thomas Seitel am Ammersee.

Helene Fischer sieht erstmals ihre 360-Grad-Bühne

Auf Helene Fischer wartete an diesem Abend noch eine ganz besondere Überraschung: Die eigens für ihre Sommertour entworfene 360-Grad-Bühnenkonstruktion wurde vom Chef des Miniatur-Wunderlands Hamburg als detailgetreues Mini-Modell präsentiert. "Ich sehe sie heute zum ersten Mal so", staunte Fischer begeistert. Zum Abschluss machte die Sängerin ihren Fans noch ein besonderes Geschenk: Für 2026 kündigte sie einen eigenen Fan-Award sowie zahlreiche Überraschungen an. "Davon wird es viele geben", versprach sie schmunzelnd.

Helene Fischer staunt: Ihre 360-Grad-Tourbühne wird als Mini-Modell enthüllt. © Screenshot ARD

"Schlagerchampions": Howard Carpendale kündigt Rückzug aus TV an

Nach neun Jahren Bühnenpause wurde Der Graf (Unheilig) für das "Comeback des Jahres" ausgezeichnet. "Es ist eine riesige Ehre", bedankte sich der Sänger sichtlich bewegt. Das neue Album der Band soll am 13. März erscheinen.

Den Award für "Kreativität" sicherte sich Maite Kelly (46), die ihre Tränen bei der Preisauszeichnung kaum zurückhalten konnte. Sänger Howard Carpendale wurde in der ARD-Show gleich doppelt ausgezeichnet: Einmal mit Gold von seinem Label für sein Album "Das ist unsere Zeit" und einmal mit Gold von seinem Verlag für seine Autobiografie "Unerwartet".

Carpendale, der in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert, nutzte die Gelegenheit, um seinen Rückzug aus dem TV anzukündigen, und wandte sich persönlich an Florian Silbereisen: "Ich wünsche dir viel Glück – auch wenn wir bei Social Media einiges lesen müssen – deine letzte Quote an Silvester war ein Traum und wir brauchen deine Show hier dringend in Deutschland!"

Roland Kaiser präsentiert erstmals den unveröffentlichten Udo-Jürgens-Song "Weit ist der Weg". © Screenshot ARD

Roland Kaiser präsentiert bisher unveröffentlichten Song von Udo Jürgens

Roland Kaiser (73) wurde abschließend gleich doppelt geehrt. Er erhielt sowohl die Auszeichnung für den "Star des Jahres" als auch für das "Album des Jahres" – und krönte den Abend mit einer emotionalen Premiere, als er einen bislang unveröffentlichten Udo-Jürgens-Song mit dem Titel "Weit ist der Weg" präsentierte.