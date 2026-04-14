Nach langer Funkstille spricht Uwe Ochsenknecht über seine Promi-Kinder: "Kriege alles mit" 

Uwe Ochsenknechts Verhältnis zu seinen Kindern war nicht immer konfliktfrei. Vor allem mit Tochter Cheyenne galt die Beziehung zeitweise als schwer belastet. Was er jetzt über seinen Nachwuchs sagt...

Ende 2024 machte Cheyenne Ochsenknecht (25) in einem Podcast öffentlich, mit ihrem Vater Uwe (70) "abgeschlossen" zu haben. Eine drastische Aussage. Das Verhältnis zwischen dem Schauspieler und seiner Tochter wurde über die Jahre nämlich immer angespannter. Während sich der 70-Jährige mit seinen anderen Kindern, wie Jimi Blue Ochsenknecht (34), auf den roten Teppichen zeigte, schien die Beziehung zu Tochter Cheyenne auf der Strecke zu bleiben. Es folgte Funkstille. Im vergangenen November kam es dann zur Überraschung.

Nach langer Funkstille: Uwe Ochsenknecht über Treffen mit Tochter Cheyenne

Cheyenne Ochsenknecht veröffentlichte damals der den Arm um sie gelegt hat. Die Botschaft: Sämtliche Spannungen sind beim Vater-Tochter-Duo verschwunden. "Es ist alles in Ordnung und wir verstehen uns wieder gut", bestätigte Cheyenne danach in "Bunte".

Als das Versöhnungsfoto entstand, haben sich Uwe Ochsenknecht und die 25-Jährige "in Berlin zum Essen getroffen", sagt der Schauspieler jetzt der Zeitschrift "Frau im Spiegel".

Cheyenne ist die Tochter von Uwe Ochsenknecht. © imago/Breuel-Bild

Uwe Ochsenknecht über Beziehung zu Promi-Kindern: "Nie aufgedrängt"

Uwe Ochsenknecht hatte immer den Anspruch, ein guter Vater zu sein – für alle seine Kinder. Über seine Söhne und seine Tochter sagt er jetzt: "Ich habe mich ihnen nie aufgedrängt. Ihnen war klar: Wenn sie etwas wissen wollten und wollen, können sie zu mir kommen." Allzu oft sei es jedoch nicht vorgekommen, dass sein Nachwuchs Rat brauchte. Die Ausnahme bildete hierbei der Job: "Manchmal haben sie mich gefragt, was ich von bestimmten Angeboten für Filmrollen halte, und ich habe meine Meinung dazu gesagt. Aber außer Wilson sind sie nicht so wirklich in der Schauspielerei aktiv."

Cheyenne Ochsenknecht, ihr Partner Nino, Mutter Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Oma Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025. © imago/Breuel-Bild

"Ich habe zu allen Kindern sehr guten Kontakt"

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) startete, wie sein Bruder Jimi Blue, in der Kinderfilmreihe "Die Wilden Kerle" durch. Jimi Blue ist mittlerweile vorrangig als Reality-Star aktiv.

Vater Uwe Ochsenknecht schwärmt: "Ich habe zu allen Kindern sehr guten Kontakt und die teilen mir gerne mit, was sie machen. Das kriege ich alles mit."

Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne sind die gemeinsamen Kinder von Uwe Ochsenknecht und seiner Ex-Frau Natascha (61). Der Schauspieler hat einen weiteren Sohn, Rocco Stark (39), aus der Beziehung mit der Künstlerin Rosana della Porta. Stark nahm bereits am RTL-Dschungelcamp teil – ebenso Natascha Ochsenknecht.

Seit 2017 ist Uwe Ochsenknecht mit Kiki Viebrock verheiratet und fand in ihr die große Liebe. Das Paar lebt hauptsächlich auf Mallorca. Ochsenknecht hat einen weiteren Wohnsitz in Berlin, wo er sich regelmäßig für Dreharbeiten aufhält.