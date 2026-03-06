Nach längerer Funkstille: Christine Neubauer feiert TV-Comeback

Christine Neubauer hatte sich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit etwas zurückgezogen. Doch jetzt meldet sich die bayerische TV-Aktrice zurück. Für welches neue Projekt hat sie gedreht?

Christine Neubauer ist wieder zurück im Business. Ihren letzten großen TV-Job hatte die Schauspielerin vergangenes Jahr, als sie ihre Tanzkünste in der RTL-Show "Let's Dance" unter Beweis stellte. Bei Heidi Klums "Heidifest" im Münchner Hofbräuhaus feierte sie im September 2025 an der Seite ihres Sohnes Lambert Dinzinger jr. einen glamourösen Auftritt, danach wurde es plötzlich still um sie. Mit der Ruhe ist es jetzt aber vorbei, denn sie ist Teil einer neuen Show.

Christine Neubauer freut sich auf "Showtime in Köln"

Bereits Mitte Februar gab Christine Neubauer einen kleinen Hinweis darauf, dass sie bald wieder im TV zu sehen sein wird. "Showtime in Köln", schrieb sie zu einem Instagram-Foto, dass sie in einem schwarz-funkelnden Paillettenkleid zeigte. Auf Nachfrage ihrer Community, was denn Neues bei ihr anstehe, reagierte die 63-Jährige zurückhaltend. In den Kommentaren des Beitrags postete sie dazu lediglich ein schweigendes Emoji – ihre Lippen waren fest verschlossen.

Sie ist in neuer Show mit Stefan Raab dabei

Seit Donnerstag (5. März) ist bekannt, um welche Sendung es sich handelt. Christine Neubauer ist Teil der neuen RTL-Show mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger. In "Wer weiß wie wann was war?" stellt sich die Schauspielerin einem ganz besonderen Quiz. Wie "Bild" vorab berichtet hat, müssen mehrere Zuschauer in drei Generationsblöcken – Ü20, Ü40 und Ü60 – Fragen zu Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte der letzten Jahrzehnte beantworten. Pro Block bekommen sie dabei Schützenhilfe von jeweils zwei Promis.

Barbara Schöneberger und Stefan Raab präsentieren gemeinsam die neue Show ""Wer weiß wie wann was war?". © RTL/Raab Entertainment/Willi Weber

Diese Promis treten bei "Wer weiß wie wann was war?" an

Christine Neubauer ist also nicht die einzige VIP, die in dem neuen Format dabei ist. Wie RTL inzwischen enthüllt hat, sind neben der Schauspielerin auch Politikerin Ricarda Lang, Musiker Max Giesinger, Comedian Özcan Cosar, TV-Koch Frank Rosin und Comedy-Urgestein Ingolf Lück mit dabei. Mit wem Neubauer im Team antritt, bleibt bislang noch geheim. Dramaturgisch ist aber davon auszugehen, dass sie sich gemeinsam mit Ingolf Lück dem Team Ü60 anschließen wird.

"Wer weiß wie wann was war?" feiert am 14. März TV-Premiere. Wie sich Stefan Raab und Barbara Schöneberger mit Promi-Unterstützung von Christine Neubauer quotentechnisch schlagen werden, bleibt abzuwarten. Die letzten Sendungen mit Entertainment-Legende Raab konnten zuletzt nicht mehr so viele Zuschauer vor die Bildschirme locken.