Nach Kurzurlaub mit Jennifer Lopez: Einbruchsversuch bei Ben Affleck

Ein Eindringling hat versucht, sich zu Ben Afflecks Villa in Los Angeles Zugang zu verschaffen. Der Schauspieler war gerade aus seinem Kurzurlaub mit Jennifer Lopez zurückgekehrt.

Ben Affleck (48) hat es mit einem ungebetenen Gast auf seinem Grundstück zu tun bekommen. , wollte sich der Unbekannte am Dienstagmorgen (11. Mai) Zutritt zu Afflecks Villa in Los Angeles verschaffen. Der Schauspieler ist erst vor wenigen Tagen aus dem Kurzurlaub mit seiner Ex-Verlobten Jennifer Lopez (51) aus dem US-Bundesstaat Montana zurückgekehrt. Zahlreiche Paparazzi tummelten sich deshalb um Afflecks Grundstück und konnten den Einbrecher bei seiner Flucht ablichten. Ob der Schauspieler während des Einbruchversuchs zu Hause war, ist unklar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auf mehreren Fotos, die "The Sun" vorliegen, ist der Unbekannte in schwarzer Kleidung zu sehen, auf der in Großbuchstaben "Security" zu lesen ist - offenbar gefälscht. Weitere Fotos zeigen, wie der falsche Wachmann über das Eingangstor von Afflecks Grundstück klettert und auf einem Fahrrad die Flucht ergreift. Eines LAPD-Sprechers zufolge hat die Polizei bis jetzt noch keine Person verhaften können.

Die Gerüchte um Ben Affleck und Jennifer Lopez

Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen sich seit einigen Wochen wieder näher gekommen sein. Beide haben erst kürzlich eine Trennung hinter sich gebracht: Lopez von Ex-Baseball-Profi Alex Rodriguez (45) und Affleck von Schauspielerin Ana de Armas (33). Affleck soll Lopez Ende April mehrere Male in ihrem Haus in Los Angeles besucht und dort angeblich jeweils mehrere Stunden verbracht haben.

Berichten zufolge sollen die Sängerin und der Schauspieler dann Anfang Mai eine Woche gemeinsam im US-Bundesstaat Montana gewesen sein. Das Paar wurde anschließend bei der Rückkehr nach Los Angeles gesichtet. Außerdem sollen sie sich bereits mehrmals zum Abendessen getroffen haben. Die beiden waren von 2002 bis 2004 ein Paar und sogar verlobt.