Nach Kult-Look bei den Oscars 2012: Angelina Jolie zeigt wieder Bein

Angelina Jolie bewirbt in Toronto gerade ihren neuen Film und erinnert auf dem roten Teppich an eine Pose, mit der sie 2012 für viele Diskussionen sorgte.

Angelina Jolie (50) bringt "The Leg" zurück! Bei der Premiere ihres neuen Films "Couture" beim Filmfestival in Toronto erschien sie in einem braunen Maxi-Mantelkleid mit hohem Beinschlitz, das sofort Erinnerungen weckte.

Einen ähnlichen Look trug sie bereits bei der Oscarverleihung 2012 - und ging damit sogar viral. Damals erschien sie in einem trägerlosen schwarzen Versace-Kleid, unter dem ihr rechtes Bein zum Vorschein kam. Angelina Jolie wurde damit zum Trendthema auf Twitter, wo über die Schauspielerin, ihren schlanken Oberschenkel und die markante Pose, mit der sie ihr Bein betonte, eifrig diskutiert wurde.

13 Jahre später ist Angelina Jolie mit ähnlicher Pose erneut der Star auf dem roten Teppich von Toronto. Die 50-Jährige kombinierte zu dem braunen Mantelkleid eine dünne Strumpfhose und schwarze, spitze Pumps. Ihre nun helleren Haare fielen ihr aus dem Mittelscheitel glatt über die Schultern, als sie zur Premiere von "Couture" erschien. Jolie spielt in dem Film von Alice Winocour (49) eine Filmemacherin, die in die Welt der Haute Couture in Paris eintaucht. Neben ihr sind Louis Garrel (42), Ella Rumpf (30) und Garance Marillier (27) zu sehen.

Angelina Jolie will die USA verlassen

Auch privat steht für Angelina Jolie offenbar gerade eine aufregende Zeit an. Sie soll seit August konkrete Vorbereitungen treffen, um ihre Villa in Los Angeles zu verkaufen. Die Schauspielerin will den USA den Rücken kehren. Wie eine Quelle dem US-Magazin verriet, steht die Entscheidung der Oscarpreisträgerin fest: "Sie will das Haus zum Verkauf anbieten." Sobald ihre jüngsten Kinder aus der geschiedenen Ehe mit Brad Pitt (61), die Zwillinge Knox und Vivienne, im nächsten Jahr 18 Jahre alt werden, soll die Schauspielerin ihre Koffer packen wollen. Das ehemalige Hollywood-Paar hat sechs gemeinsame Kinder.