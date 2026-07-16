Nach Krebs-Spekulationen: Familie veröffentlicht Todesursache von "Jurassic Park"-Star Sam Neill

Nach dem Tod von Sam Neill kursierten Spekulationen über die Ursache. Nun schafft die Familie des "Jurassic Park"-Stars Klarheit: Eine Lungenentzündung beendete sein Leben. Erst drei Monate zuvor war der 78-Jährige nach langem Kampf für krebsfrei erklärt worden.

Nach dem Tod von Schauspieler Sam Neill (1948-2026) hat seine Familie nun Klarheit über die Todesursache geschaffen. Wie sein langjähriger Sprecher Philip Grenz mitteilte, starb der 78-Jährige an einer Lungenentzündung. Die Information sei in Absprache mit Neills Angehörigen veröffentlicht worden, nachdem in den vergangenen Tagen "Ungenauigkeiten und schlicht falsche Behauptungen" über seinen Tod kursiert seien.

Der Star aus Filmen wie "Jurassic Park" war erst vor drei Monaten nach einem langen Kampf gegen den Krebs für krebsfrei erklärt worden. 2022 war bei ihm ein Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom im dritten Stadium diagnostiziert worden - eine seltene Form von Blutkrebs. Nach mehreren Chemotherapien schlug schließlich eine moderne CAR-T-Zelltherapie an, durch die die Erkrankung erfolgreich zurückgedrängt werden konnte.

Immunsystem war stark geschwächt

Laut seinem Sprecher starb Neill jedoch nicht an den Folgen seiner Krebserkrankung, sondern an einer Lungenentzündung. Die jahrelangen intensiven Behandlungen hätten seinen Körper allerdings stark belastet. Auch seine ehemalige Partnerin, die australische Journalistin Laura Tingle, erklärte, die Krebsbehandlungen hätten sein Immunsystem erheblich geschwächt. Neill sei in den vergangenen Wochen schwer erkrankt gewesen und habe sich letztlich nicht mehr von der Infektion erholen können.

Private Trauerfeier auf seiner Farm

Sein Sprecher beschrieb Neill als "außerordentlich privaten Menschen", der nie viel Aufhebens um seine Person machen wollte. Deshalb werde die Trauerfeier im engsten Familien- und Freundeskreis auf seiner Farm in Neuseeland stattfinden.

Anstelle von Blumen bittet die Familie Fans, an Organisationen zu spenden, die dem Schauspieler besonders am Herzen lagen. Dazu gehören unter anderem die Snowdome Foundation, die sich für bessere Behandlungsmöglichkeiten bei Blutkrebs einsetzt, sowie Umwelt- und Naturschutzorganisationen in Neuseeland.

Bis zuletzt blieb Sam Neill beruflich aktiv: Trotz seiner gesundheitlichen Rückschläge drehte er im vergangenen Jahr noch vier Film- und Fernsehprojekte, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen. Zahlreiche Weggefährten aus Hollywood und Neuseeland würdigten ihn nach seinem Tod als warmherzigen, bescheidenen und außergewöhnlich talentierten Schauspieler.