Nach Krankenhaus-Schock: "Tatort"-Star Martin Brambach "geht es wieder sehr gut"

Ein Update zu seinem Gesundheitszustand hat "Tatort"-Star Martin Brambach gegeben. Nachdem er einen Termin in Halle am Wochenende absagen und sich im Krankenhaus behandeln lassen musste, gehe es ihm jetzt "wieder sehr gut".

Schauspieler Martin Brambach (58) geht es nach einer kurzfristigen Terminabsage aus gesundheitlichen Gründen und einem Krankenhausaufenthalt offenbar wieder besser. In gab der "Tatort"-Star jetzt Entwarnung.

Martin Brambach bedankte sich für Genesungswünsche

"Mir geht es wieder sehr gut, ich bin inzwischen zu Hause und ganz überwältigt von der Anteilnahme und den vielen, unglaublich herzlichen Genesungswünschen", schrieb der 58-Jährige und fügte noch hinzu: "Dafür danke ich Ihnen und Euch ganz ganz doll!" Der Schauspieler veröffentlichte zu diesen Zeilen ein Bild, das ihn entspannt mit seinem Hund Juri zu Hause in Recklinghausen zeigt.

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Eigentlich wollte er an einer Baumarkt-Eröffnung in Halle teilnehmen

Zuvor hatte Brambach die Eröffnung eines Baumarktes in Halle an der Saale absagen müssen. Wie er mitteilte, könne er "aus gesundheitlichen Gründen" nicht nach Halle kommen, schrieb Brambach auf Facebook. "Das ist sehr schade, denn mit Halle verbindet mich sehr viel. Ich habe als Kind fast jede Sommerferien in Halle verbracht, dort lebte mein Großvater als niedergelassener Arzt und ich hoffe, bald mal wieder die Gelegenheit zu haben, diese schöne Stadt zu besuchen!" Auf dem dazu veröffentlichten Bild sah der gebürtige Dresdner mit Brille und Drei-Tage-Bart leicht müde aus. Woran genau Brambach litt, blieb unklar. wurde er im Krankenhaus durchgecheckt.

Seit 2016 ist Martin Brambach im "Tatort" aus Dresden zu sehen. An der Seite von Cornelia Gröschel (38), die Kriminaloberkommissarin Leonie Winkler spielt, ermittelt er als Kriminalhauptkommissar Peter Michael Schnabel.