Nach Konzert seines Sohnes: Peter Kraus ist "völlig erledigt"

Der Sohn von Rock-Legende Peter Kraus (87), Mike Kraus, steht am Montag zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder mit eigener Musik auf der Bühne im Lustspielhaus. Mit im Gepäck: einige prominente Musiker-Kollegen im Publikum – und ein besonderer Ehrengast, der mit seinem Überraschungsauftritt die Tränen kullern lässt.

Prominente Unterstützung an seinem großen Abend: Mike Kraus (l.) steht zum ersten Mal seit 15 Jahren mit eigener Musik auf der Bühne – und performt etwa mit Vater Peter Kraus (M.) und Günter Sigl (Spider Murphy Gang).

Wer hätte gedacht, dass dieser Abend für Mike Kraus noch emotionaler werden könnte? Nicht genug, dass der Künstler und Musiker am Montag nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder mit neuer, eigener Musik auf der Bühne stand – er erhielt dabei nicht nur Unterstützung von seinem berühmten Vater, Rock-Ikone Peter Kraus, sondern auch – zum ersten Mal – von seiner erst zehnjährigen Tochter Josephin.

Mike Kraus über sein Bühnen-Comeback nach 15 Jahren: "Ich bin ganz beseelt"

Als die AZ am Morgen danach mit dem Münchner spricht, ist Kraus noch ganz überwältigt: "Ich bin ganz dankbar und beseelt, wie das gelaufen ist", sagt Kraus über seinen Premierenabend.

Mit seinem Programm "Not just talk, love" kehrte Mike Kraus, der in der Zwischenzeit vor allem als Kunstfotograf und Maler von sich reden machte, zurück auf die Bühne des ausverkauften Münchner Lustspielhauses (AZ berichtete). Seine Unterstützung: eine neue, siebenköpfige Band, ein Publikum, das sich schon bei dem ersten Song nicht mehr auf den Plätzen halten kann – und einige prominente Gastmusiker.

Tochter Josephin steht zum ersten Mal auf der Bühne: "Da haben alle geheult"

Eine von ihnen feiert an Papas großem Abend sogar ihre ganz eigene Bühnenpremiere: Dass Tochter Josephin im Lustspielhaus in seine Fußstapfen und mit ihm auf die Bühne tritt, ist nicht nur für Mike Kraus ein emotionaler Moment: "Da haben alle geheult", sagt der stolze Vater schmunzelnd im AZ-Gespräch – und ergänzt ohne Neid: "Sie hat definitiv den größten Applaus des Abends bekommen."

Stolzer Papa: Mike Kraus steht zum ersten Mal gemeinsam mit Tochter Josephin (10) auf der Bühne. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

Schon im Vorfeld habe er den Song "Sunshine" mit seiner Tochter geprobt und einstudiert, erzählt Kraus: "Da ist sie plötzlich gar nicht mehr Kind und ist total konzentriert, wenn sie etwas wirklich will. Das war schon erstaunlich."

Überraschungsauftritt: Peter Kraus kreist die Hüften im Lustspielhaus

Noch mehr familiäre Unterstützung kam dann mit einem weiteren Überraschungsauftritt: Sprang Mike Kraus zuletzt umgekehrt bei Konzerten seines Vaters immer wieder auf die Bühne, war diesmal Rock-Legende Peter Kraus (87) "nur" zu Gast bei seinem Sohn: "Das ist ganz witzig", verrät Mike Kraus der AZ.

Mike Kraus verrät: "Mein Vater ist völlig erledigt"

"Eigentlich hatte ich ein Konzert, aber mein Vater ist heute völlig erledigt." Kein Wunder – gab Kraus auch mit 87 Jahren noch seinen legendären Hüftschwung zum Besten und performte kurzerhand ganz spontan mit seinem Sohn und Günter Sigl, Frontmann der Spider Murphy Gang und guter Freund der Kraus-Familie, den Spiders-Hit "Schickeria".

Gemeinsame Tour: Mike und Peter Kraus reisen ab Mai 2027 durch Deutschland

Geht es nach Mike Kraus, soll der gelungene Premierenabend im Lustspielhaus nur Auftakt von ganz vielen sein: "Jetzt müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen, dass wir das in regelmäßigen Abständen auf die Bühne bringen", sagt Kraus der AZ.

Fest steht schon jetzt: Ab Mai kommenden Jahres geht das Vater-Sohn-Gespann zum ersten Mal gemeinsam auf große "Live Hoch 2"-Tour durch Deutschland.