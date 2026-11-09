Nach Knie-OP: Christian Ude berichtet von "grauenvollen Schockerlebnissen"

Glanzvolle Premiere in München. Wunderkind Louis Zhang (10) verzaubert prominente Gäste wie Alt-OB Christian Ude bei der Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper: Wie es dem 79-Jährigen nach seiner Knie-OP geht, hat er der AZ verraten.

Alt-OB Christian Ude (l.) mit den Gastgebern Franz Schottky (M.) und Nicolas Hübner bei der Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper.

BrauerPhotos / S.Brauer 4 Alt-OB Christian Ude (l.) mit den Gastgebern Franz Schottky (M.) und Nicolas Hübner bei der Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper.

BrauerPhotos / S.Brauer 4 Piano-Wunderkind Louis Zhang mit Vater Zhongwen Zhang und Mutter Yining Chen bei der Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper.

Christian Ude kommt zur Opening Night der Münchner Kammerphilharmonie Dacapo im Spatenhaus an der Oper: Wie geht es dem 79-Jährigen nach seiner Knie-OP?

BrauerPhotos / S.Brauer 4 Christian Ude kommt zur Opening Night der Münchner Kammerphilharmonie Dacapo im Spatenhaus an der Oper: Wie geht es dem 79-Jährigen nach seiner Knie-OP?

Auf einer einzelnen Krücke humpelt Christian Ude (79) am Samstagabend zur Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper. Nach seiner Knie-OP Mitte Oktober kann der Alt-OB und erste Vorsitzende des Dacapo-Freundeskreises noch nicht bis zum Ende der Veranstaltung die Stellung halten: "Ich komme gerade von einer dreiwöchigen Reha zurück und bin jetzt früheres Schlafengehen gewohnt", scherzt das SPD-Urgestein.

Christian Ude berichtet von Reha am Tegernsee: "Habe täglich sieben bis zehn Anwendungen gemacht"

Nach seiner OP gehe es ihm "gemessen an den Umständen wunderbar", erzählte Ude der AZ. "Ich war genau drei Wochen lang in der Rehaklinik Kirinus-Alpenpark-Klinik am Tegernsee und habe mich diesmal auch daran gehalten, habe täglich sieben bis zehn Anwendungen gemacht. Da ist man durchgehend beschäftigt, kümmert sich um nichts anderes, und das ist wunderbar."

Zwei "grauenvolle Schockerlebnisse" habe er allerdings gehabt: "Zum einen, als ich die Röntgenaufnahme von meinem künstlichen linken Knie gesehen habe. Und zum anderen, dass heutzutage nicht mehr wie früher genäht, sondern getackert wird. Das waren zwei optische Schocks!" Laufen könne er inzwischen schon wieder gut.

Alt-OB Christian Ude (l.) mit den Gastgebern Franz Schottky (M.) und Nicolas Hübner bei der Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper. © BrauerPhotos / S.Brauer

Chefdirigent Franz Schottky gründete Dacapo vor 26 Jahren

Zur Dacapo-Opening-Night geladen hatten am Samstag Chefdirigent Franz Schottky und Unternehmer Nicolas Hübner ("Hübner Invest"). "Dacapo ist ein musikalischer Ausdruck und bedeutet ‚von vorne‘. Den Namen habe ich mir damals gemeinsam mit meiner Mutter überlegt", verrät Schottky, der im Jahr 2000 die Münchner Kammerphilharmonie Dacapo gründete. Angefangen habe alles in Oberhaching, inzwischen spielt das Orchester mit bis zu 45 Musikern regelmäßig im Herkulessaal der Münchner Residenz, hat CDs aufgenommen und gastiert auch international.

"Neue Förderer, starke Sponsoren": Nicolas Hübner verkündet große Ziele für Dacapo

Mitveranstalter Nicolas Hübner erklärte: "Was Franz Schottky mit Dacapo aufgebaut hat, hat mich beeindruckt und bewegt. Das ist musikalisch auf höchstem Niveau. Ich unterstütze Franz mit meinem Netzwerk und unternehmerischen Know-how dabei, Dacapo neu zu positionieren - Dacapo 2.0. Gemeinsam wollen wir den Verein auf das nächste Level heben und Dacapo zu einer der wichtigsten kulturellen und gesellschaftlichen Institutionen der Münchner Society machen. Mit neuen Förderern, starken Sponsoren und exklusiven Events schaffen wir nicht nur außergewöhnliche musikalische und gesellschaftliche Erlebnisse, sondern stellen Dacapo auch wirtschaftlich auf solide Beine."

Dunja Siegel (l.) und Uschi Ackermann bei der Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper. © BrauerPhotos / S.Brauer

Er ist Lang Langs Patenkind: Wunderknabe Louis (begeistert) die Promis

Die hochkarätigen Gäste im Spatenhaus begeisterte am Samstagabend nicht nur Ilona Cudek mit ihrer Violine, sondern auch Louis Zhang, Schüler und Patenkind des chinesischen Starpianisten Lang Lang. Der zehnjährige Wunderknabe aus Starnberg, dessen Ausnahmetalent 2021 entdeckt wurde, will einmal ganz groß werden. In seiner Freizeit spielt er Fußball, fährt Fahrrad - kann ganz normal Kind sein, wie er der AZ erzählte.

Piano-Wunderkind Louis Zhang mit Vater Zhongwen Zhang und Mutter Yining Chen bei der Dacapo-Opening-Night im Spatenhaus an der Oper. © BrauerPhotos / S.Brauer

Ebenfalls unter den prominenten Gästen: Darko Brlek, Klarinettist und Leiter des Ljubljana Festivals (eines der größten Musik-Festivals Europas), Franz-Liszt-Urenkelin und Unternehmerin Ewa Schnitzenbaumer, die Unternehmerinnen Michaela Pesendorfer und Nikola von Pattay, Ralph-Siegel-Ex Dunja Siegel (Kuratorin und Unterstützerin des Orchesters) oder Käfer-Witwe Uschi Ackermann.