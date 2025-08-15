Nach "Kanu des Manitu"-Dreh: Sky du Mont erzählt von "ekelhaften Sandwiches am Filmset"

Sky du Mont blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Doch nach seinem aktuellen Kinohit "Das Kanu des Manitu" ist Schluss: Der Schauspieler möchte nicht mehr drehen. In einem Interview packt er nun über die harten Bedingungen am Filmset aus – und verrät ehrlich, was ihm definitiv nicht fehlen wird.

Sky du Mont hat mit "Das Kanu des Manitu" sein letztes Filmprojekt gefeiert. Nun rechnet er mit den Zuständen an manchen Sets ab.

Sky du Mont (78) stand bereits 2001 als "Santa Maria" vor der Kamera: "Der Schuh des Manitu" von Michael Bully Herbig (57) schlug damals ein wie eine Bombe und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen aller Zeiten.

Für die Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" (2025) gab sich Sky du Mont in der lässigen Paraderolle erneut die Ehre. Doch der Schauspieler stellt nun klar, warum es sich mit seiner Filmkarriere nach diesem Projekt erledigt hat.

Sky du Mont hat genug: "Ich will nie wieder"

Im Interview mit kommt Sky du Mont auf die harten Arbeitsbedingungen an manchen Filmsets zu sprechen. Der 78-Jährige hat für sich eine klare Entscheidung getroffen: "Ich will nie wieder auf ein Dixi-Klo gehen müssen, die ganze Nacht in einem Wohnwagen liegen, um dann aufgerufen zu werden, wenn man vor lauter Müdigkeit die Augen nicht mehr aufhalten kann, oder eklige Sandwiches am Filmset essen."

Doch für den Schauspieler ist das nicht der einzige Schlussstrich, den er inzwischen gezogen hat. Denn auf die Frage, ob er erneut heiraten würde, antwortet Sky du Mont aus Überzeugung: "Niemals. Weil vier Hochzeiten drei zu viel waren." Der 78-Jährige war 1972 mit Helga Lehner, 1992 mit Diane Stolojan, 1995 mit Cosima von Borsody und 2000 mit Mirja du Mont (49) vor den Traualtar getreten. Seit 2022 ist er mit der Journalistin Julia Schütze liiert.

Bei der Filmpremiere von "Das Kanu des Manitu": Sky du Mont (M.) mit Sohnemann Fayn (re.) und Freundin Julia Schütze (li.). © imago/Sven Simon

Sky du Mont über Männer-WG mit Sohn: "Wunderbar eingespielt"

Mit Mirja du Mont bekam der 78-Jährige zwei Kinder: 2001 wurde Tara du Mont (24) geboren, 2006 folgte ihr Bruder Fayn (19). Mit Letzterem wohnt Sky du Mont derzeit in einer reinen Männer-WG zusammen. Gegenüber "Gala" stellt er nun klar, dass es den beiden auch ohne weibliche Unterstützung an nichts fehlen würde: "Wir sind wunderbar eingespielt in unserem Männerhaushalt."

Über ein Talent seines Sohnes ist Sky du Mont besonders froh: "Er kocht wundervoll. Letztens gab es einen unglaublichen Burger mit Avocado, leicht scharf." Kein Wunder also, dass der Schauspieler das gemütliche Leben zu Hause den Sandwiches am Filmset vorzieht.