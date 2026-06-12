Nach Job-Verlust: "Bergdoktor"-Star macht Andeutung zu neuer Rolle

Schon viele Jahre stand Ronja Forcher für "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Doch jetzt macht die Schauspielerin eine auffällige Andeutung über eine neue Rolle. Der AZ erzählt sie die Hintergründe.

Seit 2008 spielt Ronja Forcher (30) in "Der Bergdoktor" die Rolle von "Lilli Gruber". In der ersten Staffel war die Schauspielerin erst elf Jahre alt – die treuen ZDF-Zuschauer sahen Forcher vor den Kameras aufwachsen. In naher Zukunft hat die 30-Jährige nicht vor, die beliebte Serie zu verlassen. Doch wie sie jetzt der AZ verrät, könnte schon bald ein neues Schauspielengagement winken.

Nach "Bergdoktor": Ronja Forcher macht Andeutung über neue Rolle

"Für 2027 habe ich schon Großartiges vor, worüber ich noch nicht sprechen kann", deutet Ronja Forcher in der AZ an. "Lasst euch überraschen, was die nahe Zukunft bringt." Die "Bergdoktor"-Bekanntheit scheint ein spannendes Projekt im Blick zu haben. Spielt sie damit auf ein neues Engagement in einer anderen Serie an? Zieht es die Schauspielerin auf die große Kinoleinwand? Oder findet sie zurück zum Theater? "Ich bin da sehr zuversichtlich, auch was andere Rollen betrifft. Aber darüber mehr zu gegebener Zeit", berichtet die Schauspielerin weiter. Die 30-Jährige lässt viel Raum für Spekulationen. Für Forcher steht jedenfalls fest: "Ich freue mich schon sehr darauf, was alles kommen wird!"

"Bergdoktor"-Schwärmereien: "Serie schenkt mir Reichweite"

Über ihr Mitwirken bei "Der Bergdoktor" kann Ronja Forcher – auch 18 Jahre nach Start des Formats – nur schwärmen. "Ich bin ein Mensch, der sich immer auf das Positive konzentriert. Die Serie schenkt mir eine unglaubliche Reichweite und die Möglichkeit, mit meinen Büchern, Liedern und Moderationen viele Menschen anzusprechen. Dafür bin ich extrem dankbar."

Ronja Forcher möchte in ihrem Leben noch viel erreichen. © imago/Stephan Wallocha

Ronja Forcher bei "Immer wieder sonntags": Neue Musik und altbekannte Rolle

Zweifelsohne ist Forcher ein echtes Allround-Talent – neben der Schauspielerei nimmt sie auch ihre Berufungen als Autorin, Sängerin und Moderatorin sehr ernst. Ihr musikalisches Können stellte die 30-Jährige erst vor Kurzem wieder unter Beweis. Im Rahmen der Schlagersendung "Immer wieder sonntags" präsentierte sie ihren neuen Song " ". Moderator Stefan Mross und das TV-Publikum zeigten sich begeistert.

Im Laufe der finalen "Immer wieder sonntags"-Saison wird Ronja Forcher, wie in den Jahren zuvor, regelmäßig in die Rolle der Außenreporterin schlüpfen. 2024 übernahm die "Bergdoktor"-Bekanntheit diese Tätigkeit zum ersten Mal. Dabei führt es sie quer durch Deutschland, um "Immer wieder sonntags"-Fans mit einem Kamerateam zu überraschen. Dass die Show nach diesem Jahr aufgrund der Sparmaßnahmen der Öffentlich-Rechtlichen abgesetzt wird, bedeutet für Forcher zwar einen Job-Verlust, dennoch betont sie: "Zum Glück – und das weiß ich extrem zu schätzen – habe ich mich in den letzten Jahren so breit aufgestellt und darf so vielfältig arbeiten, dass [das 'Immer wieder sonntags'-Aus, d.R.] beruflich für mich nicht einschneidend ist."

Ronja Forcher und ihr Partner Felix Briegel im Februar 2024. Die beiden sind seit August 2022 verheiratet. © BrauerPhotos/O.Walterscheid

So hat "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher ihren 30. Geburtstag gefeiert

Am 7. Juni hat Ronja Forcher ein privates Highlight gefeiert: Für die Schauspielerin stand ihr 30. Geburtstag an. Der AZ hat sie verraten, dass sie ihren Ehrentag mit "einer wunderbaren Grillparty im Garten von Freunden" begangen hat. "Mit Wikingerschach, Slackline, Twister und allem drum und dran." Forcher fügt zwinkernd hinzu: "Eine richtig schöne Kinderparty für große Kinder sozusagen!"