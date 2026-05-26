Nach jahrelangem Zoff: Christine Neubauer lüftet Geheimnis um Sohn Lambert

Christine Neubauer hat einen erwachsenen Sohn, der sie vor einigen Monaten zur stolzen Oma machte. Doch das Verhältnis zwischen der TV-Beauty und ihrem Spross galt lange als zerrüttet. Jetzt lüftet die Schauspielerin ein Geheimnis um den Familien-Zoff.

Nach 15 Jahren Beziehung gaben sich Christine Neubauer (63) und José Campos (59) vor wenigen Wochen das Jawort. Lambert Dinzinger jr. (34), der Sohnemann der Schauspielerin, war nicht bei der standesamtlichen Trauung auf Mallorca anwesend. Doch dies hatte nichts mit dem öffentlichen Zoff zu tun, der das Mutter-Sohn-Duo einst gespalten hatte. Die Wogen sind schon lange geglättet – und wie Neubauer nun verrät, ist dies schon sehr viel länger der Fall als bislang angenommen.

Christine Neubauer über Sohn: "Das Schönste im Leben"

Christine Neubauers Verhältnis zu Lambert Dinzinger jr. war in den Medien lange als belastet beschrieben worden. Wie sie nun bei "DAS! Rote Sofa" erzählt, habe die Versöhnung mit ihrem Sohn sehr viel früher stattgefunden, als in der Öffentlichkeit bekannt war: "Also die Presse hat das natürlich geschrieben, als die Presse das schreiben durfte. Aber der Kontakt war schon sehr, sehr lange, worüber ich sehr, sehr glücklich war. Es musste dann auch irgendwann mal öffentlich klargestellt werden."

Die beiden sind längst wieder ein Herz und eine Seele – und im vergangenen Jahr schenkte Dinzinger jr. seiner Mutter das erste Enkelkind. "Das ist doch das Schönste im Leben", schwärmt Christine Neubauer. "Wenn man zusammen ist und dann noch ein Enkelkind kriegt. Also ich bin so was von 'eine stolze Oma'."

Zum "HeidiFest" im September 2025 erschien Christine Neubauer (re.) mit Sohnemann Lambert und Bald-Schwiegertochter Maha (li.). © BrauerPhotos/G.Nitschke

Große Distanz: Christine Neubauers Sohn lebt in Dubai

Während die standesamtliche Trauung nur im kleinen Kreis stattfand, planen Christine Neubauer und José Campos noch ein großes Fest. Zu diesem soll unter anderem auch Lambert Dinzinger jr. mit seiner Familie erscheinen. Der 34-Jährige lebt mit Partnerin und Kind in Dubai – somit trennen ihn Tausende Kilometer von seiner berühmten Mutter.

Christine Neubauer über Situation mit Sohn Lambert: "Ist grad schwierig"

Doch für Christine Neubauer stellt die große Distanz keinen Grund für Trübsal dar, denn: Die Münchnerin ist an das häufige Pendeln mit dem Flugzeug gewohnt. Sie lebt auf Mallorca, arbeitet in München und ist auch oft in Josés Heimat Chile zu Gast. Ein baldiger Besuch in Dubai ist für die 63-Jährige fest eingeplant. Dennoch betont Neubauer: "Im Moment ist es gerade schwierig."

Damit meint die Schauspielerin allerdings nicht das Verhältnis zu ihrem Sohn, sondern die politische Situation in seiner Wahlheimat. Aufgrund des eskalierenden Konflikts im Iran ist auch Dubai immer wieder das Ziel von Angriffen. Davon will sich Neubauer aber nicht entmutigen lassen. "Ich werde aber trotzdem fliegen, weil mein Enkelkind in einem Monat ein Jahr alt wird", so Neubauer euphorisch.