Nach "Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross heizt TV-Gerüchte an

Nach dem Ende von "Immer wieder sonntags" trifft sich Stefan Mross zu Gesprächen im Europa-Park. Der Moderator gibt sich geheimnisvoll und macht zugleich auffällige Andeutungen ...

Moderator Stefan Mross veröffentlicht online ein Video und heizt damit Gerüchte rund um eine "Immer wieder sonntags"-Rückkehr an.

Moderator Stefan Mross hat während eines Besuchs im Europa-Park Rust eine mögliche Rückkehr seiner abgesetzten Schlagershow "Immer wieder sonntags" angedeutet. Der 50-Jährige teilt online einen Clip, der ihn auf dem Gelände des Freizeitparks zeigt.

"Immer wieder sonntags": Stefan Mross heizt Gerüchte an

Mross ist auf einem via Instagram veröffentlichten Video zu sehen. "Wie ihr unschwer erkennen könnt: Wir sind momentan in Rust, im Europa-Park. Wir haben hier ein paar Gespräche", erklärt der beliebte Moderator. Geheimnisvoll fügt er hinzu: "Ob das mit 'Immer wieder sonntags' zu tun hat, kann ich euch nicht sagen."

Der Schlagerstar hatte Anfang September auf dem Europa-Park-Gelände die finale Ausgabe seines abgesetzten TV-Klassikers moderiert. Die ARD hatte vergangenes Frühjahr angekündigt, die seit rund 30 Jahren laufende Show nach diesem Jahr absetzen zu wollen und das Aus mit Sparmaßnahmen begründet.

In der letzten "Immer wieder sonntags"-Ausgabe im September flossen bei Moderator Stefan Mross die Tränen. © imago/Bildagentur Monn

Stefan Mross ganz optimistisch: "Wir machen weiter mit 'Immer wieder sonntags'"

Schon seit Monaten sorgt Mross mit Andeutungen für Spekulationen, wonach die Schlagershow doch weitergeführt werden könnte. Im August sagte er während seiner Show im Ersten: "Wenn Sie jetzt meinen, nach 'Immer wieder sonntags' mache ich meine Füße in weißen Sand irgendwo in Griechenland mit einer Flasche Rotwein in der Hand, dann sind Sie ganz falsch dran. Weil wir machen weiter mit 'Immer wieder sonntags' – das weiß ich!"

"Immer wieder sonntags" im Ersten: Quoten bis zuletzt sehr stark

"Immer wieder sonntags" ging 1995 erstmals auf Sendung, seit 2005 moderierte Mross das Format. Mit seiner Trompete und seiner Nähe zum Publikum gab Mross der Schlagershow ihr heutiges Gesicht. Die Quoten waren bis zuletzt stark. Produziert wurde die Open-Air-Sendung von Beginn an auf dem Gelände des Europa-Parks in Rust, zuletzt neben der Wasserwelt Rulantica.