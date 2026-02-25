Nach ihrem Sturz: Neues von Schauspielerin Senta Berger

Nach dem folgenschweren Oberschenkelbruch der Schauspielerin mussten die beiden Termine in München zu "Loriot: Szenen einer Ehe" mit Senta Berger und Friedrich von Thun ausfallen. Für alle Ticketinhaber gibt es jetzt Neuigkeiten zu Ersatzaufführungen im Prinzregententheater.

Senta Berger und Friedrich von Thun (hier ein Foto aus dem Jahr 2021) stehen mit ihrer Lesungsreihe „Loriot: Szenen einer Ehe“ hoffentlich bald gemeinsam auf der Bühne.

Sven Hoppe/dpa Senta Berger und Friedrich von Thun (hier ein Foto aus dem Jahr 2021) stehen mit ihrer Lesungsreihe „Loriot: Szenen einer Ehe“ hoffentlich bald gemeinsam auf der Bühne.

Gute Nachrichten für Fans von Schauspiel-Legende Senta Berger (u. a. "Kir Royal"): Nach einem folgenschweren Sturz, bei dem sich die 84-Jährige einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte, mussten sämtliche Termine der Lesungsreihe "Loriot: Szenen einer Ehe", für die Berger mit ihrem langjährigen Freund und Schauspiel-Kollegen Friedrich von Thun (83, u. a. "Die fromme Helene") auf die Bühne treten sollte, abgesagt werden.

"Loriot: Szenen einer Ehe": Ersatztermin in München steht fest

Auch die Termine in der Heimatstadt der beiden Schauspieler, im Münchner Prinzregententheater, die ursprünglich für den 31. Januar und den 22. Februar angesetzt waren, mussten bis auf Weiteres verschoben werden.

Ticketinhaber werden benachrichtigt

Doch jetzt hat der Veranstalter München Musik Ersatztermin für die ausgefallenen Events bekannt gegeben – allerdings erst in ein paar Monaten. Die sollen nun am 11. und am 14. Juni stattfinden, heißt es am Mittwoch in einem Schreiben an Ticketinhaber.

Senta Berger verpasste Premiere ihres neuen Films in München

Bis dahin wird Senta Berger dann hoffentlich wieder – im wahrsten Sinne des Wortes – auf den Beinen sein. Nach ihrer OP in Hamburg ist die Schauspielerin inzwischen wieder zurück in der Heimat und sollte bereits Anfang Februar in eine Rehaklinik verlegt werden, wie Sohn Simon Verhoeven (53) am Rande der Weltpremiere von "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" in München mitteilte.

Der Film war nach "Willkommen bei den Hartmanns" ein weiteres gemeinsames Projekt von Mutter und Sohn, bei dem Simon Verhoeven Regie führte und Senta Berger vor der Kamera stand. Infolge ihres Sturzes verpasste Senta Berger damals unglücklicherweise die Premiere des Films in München.