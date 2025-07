Nach Honeymoon-Pause: Lauren Sánchez und Jeff Bezos zurück in Europa

Nach einer kurzen Pause in den USA sind Lauren Sánchez und Jeff Bezos zurück in Europa. Das frischvermählte Paar wurde im noblen Beach Club "Le Club 55" in Saint-Tropez gesichtet.

(hub/spot) | 23. Juli 2025 - 14:00 Uhr

Jeff Bezos und Lauren Sánchez auf dem Weg zu einem Beach-Club in Saint-Tropez. © Agence / Bestimage / action press