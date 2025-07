Nach Hochzeit mit Jeff Bezos: Lauren Sánchez feiert in Paris weiter

Von wegen Flitterwochen mit Jeff Bezos: Lauren Sánchez feiert in Paris mit Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Model Brooks Nader.

Lauren Sánchez wurde im roten Lederkleid in Paris abgelichtet.

Lauren Sánchez (55) gönnt sich kurz nach ihrer Hochzeit offenbar einen Ausflug ohne Ehemann Jeff Bezos (61). Die 55-Jährige wurde nun in Paris gesichtet. Auf Bildern aus der französischen Hauptstadt, in der sie offenbar die Fashion Week besucht, ist Sánchez in einem weit ausgeschnittenen roten Lederkleid zu sehen.

Dazu kombinierte sie Stilettos, eine kleine schwarze Handtasche und eine dunkle Sonnenbrille. Ihre langen dunklen Haare fielen ihr offen und glatt frisiert über die Schultern. Sie trug zudem ihren neuen Ehering und auffällige Diamantohrringe.

Jeff Bezos soll Medienberichten zufolge nicht mit von der Partie sein. In Paris dabei sind dafür offenbar Freundinnen von Lauren Sánchez wie das Model Brooks Nader (28). am Dienstagabend auch mit den Hollywoodstars Leonardo DiCaprio (50) und Sean Penn (64) gefeiert haben. Wie auf der Hochzeit von Bezos und Sánchez Ende Juni in Venedig ist DiCaprio auf den Paparazzi-Bildern, die die Zeitung zeigt, komplett vermummt. Erneut hatte er eine Baseballmütze tief ins Gesicht gezogen, zudem trägt er auf den Schnappschüssen eine Gesichtsmaske.

Von der Luxusjacht nach Paris

Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez hatten mit einer Riege von Stargästen, darunter neben Leonardo DiCaprio unter anderem auch Orlando Bloom (48), über mehrere Tage hinweg ihre Hochzeit in Venedig gefeiert. Danach ging es für das Paar per Hubschrauber zu Bezos' prestigeträchtiger 500-Millionen-Dollar-Jacht "Koru". Zuletzt wurden sie auf dieser vor der Amalfiküste im Mittelmeer gesichtet, zu Besuch waren Orlando Bloom, seine Ex-Partnerin Katy Perry (40) und deren gemeinsame Tochter Daisy Dove (4). Ob Bezos und Sánchez bereits ihre gemeinsamen Flitterwochen begonnen haben oder eine größere Reise noch folgt, ist nicht bekannt.

Derzeit genießt Lauren Sánchez erst mal weiter ihren Ausflug nach Paris. Am Mittwoch wurde sie dort vor der Balenciaga-Fashionshow erneut abgelichtet. Dieses Mal in einem eleganten schwarzen Mantel und spitzen Pumps. Den Look kombinierte sie erneut mit dunkler Sonnenbrille.