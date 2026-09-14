Dramatische OP-Folgen für Münchner TV-Star: Maria von Welser ist ein "bettlägeriger Pflegefall"

Maria von Welser zählt zu den bekanntesten Frauen im deutschen TV. Die Journalistin kämpfte die letzten Jahre tapfer gegen den Krebs und musste sich mehreren Operationen am Hirn unterziehen. Der letzte Eingriff hatte allerdings dramatische Folgen, wie ihr Ehemann Klaus Häusler jetzt verrät.

Es sind traurige Nachrichten, die der Ehemann von Maria von Welser (80) verkündet. Die Journalistin und TV-Frau, die in den 70er-Jahren unter anderem für die Abendzeitung arbeitete und das TV-Magazin "ML Mona Lisa" gründete, ist nach einer Operation am Hirn zum "bettlägerigen Pflegefall" geworden.

Ehemann von Maria von Welser: "Es sieht nicht gut aus"

Seit Jahren litt die in München geborene Maria von Welser an Krebs und ließ sich mehrere Tumore im Hirn entfernen. Ein Eingriff im Dezember 2025 hatte jedoch dramatische Folgen, die das Leben der Journalistin für immer verändert haben. "Es sieht nicht gut aus", sagt Ehemann Klaus Häusler (87) zu " ". "Da oben ist leider eine Menge verloren gegangen. Das wird auch nicht mehr besser werden."

2017 bekam Maria von Welser die Diagnose Hirntumor. Fünfmal musste sich die 80-Jährige operieren lassen. Nach dem letzten Eingriff hat sich ihr Zustand sehr verschlechtert. "Maria kann nicht mehr alleine aufstehen", verrät ihr Ehemann über die aktuelle Situation. "Wir füttern sie auch. Maria erkennt mich noch, aber wenn sie spricht, ist sie schwer zu verstehen. Und auf Fragen bekomme ich Antworten, die sinnentfremdet sind. Ich würde so gern mit ihr spazieren gehen. Aber es geht nicht mehr."

Maria von Welser mit Ehemann Klaus Häusler. © BrauerPhotos

Maria von Welser wollte bis zuletzt "positiv bleiben"

Für Klaus Häusler ist der Zustand seiner Ehefrau nur schwer zu ertragen. "Ich liebe diese Frau heiß und innig. Es tut mir im Herzen weh, dass ich ihr nicht helfen kann. Niemand kann ihr helfen. Es ist eine böse Entwicklung, die mich unendlich traurig macht." Maria von Welser selbst verriet der Abendzeitung 2019, dass sie sich um sich selbst keine Sorgen mache: "Wenn es um meinen Mann geht oder unsere Söhne und Enkelkinder, da mache ich mir Sorgen. Um mich selbst nicht so sehr. Ich kann es ja eh nicht ändern und versuche, alles positiv zu sehen."

Keine weitere Hirn-Operation: "Wir hoffen auf ein Wunder"

Der Zustand der 80-Jährigen wird sich wohl nicht mehr zum Positiven ändern. Sollten weitere Tumore entdeckt werden, wird es dennoch keine operativen Eingriffe mehr geben, betont Ehemann Klaus Häusler: "Maria möchte auf keinen Fall ein weiteres Mal operiert werden. Dazu kann ich ihr auch nicht raten. Drücken Sie uns bitte die Daumen. Wir hoffen auf ein Wunder."