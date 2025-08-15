Nach Hausfrau-Kritik ihres Ex-Mannes: So cool reagiert Halle Berry

Hollywoodstar Halle Berry reagiert mit ihrem Geburtstagpost souverän auf die Kritik ihres ersten Ehemannes David Justice. Sie habe weder gekocht noch geputzt und auch nicht "wirklich mütterlich" gewirkt, hatte er in einem Podcast gesagt.

Hollywoodstar Halle Berry hat am Donnerstag ihren 59. Geburtstag gefeiert - und dabei auf Instagram mit einer humorvollen Botschaft einen kleinen Seitenhieb in Richtung ihres ersten Ehemanns, Ex-Basketballprofi David Justice (58), abgefeuert.

Die Oscarpreisträgerin , den sie offenbar in tropischen Gefilden mit ihrem Partner Van Hunt (55) verbrachte. Auf den Fotos sieht man Berry unter andrem mit einem Glas Rotwein zwischen den Zehen, gemeinsam mit Hunt im Bett beim Essen, eine Geburtstagstorte und ein Umschlag mit der Aufschrift "mom", vermutlich von ihren Kindern. Ihr ironischer Kommentar zum Post: "Puh...! Kochen, Putzen und Muttersein" - eine klare Anspielung auf Justices Aussagen in einem viel beachteten Interview in .

Die Kritik von David Justice

David Justice, ehemaliger MLB-Star und von 1993 bis 1997 mit Berry verheiratet, hatte im Podcast mit NBA-Legende Barnes intime Einblicke in die Beziehung und Trennungsgründe gegeben. Laut Justice habe er sich damals von Berry getrennt, weil sie ihm nicht "mütterlich" erschien. Insbesondere bemängelte er, sie würde nicht kochen und putzen - und habe daher in seinen Augen keine Eigenschaften verkörpert, die er sich bei der Mutter seiner Kinder wünschte.

Justice gab jedoch zu, dass er zur Zeit der Ehe noch sehr unerfahren in Sachen Beziehungen war und von traditionellen Werten seiner Erziehung beeinflusst wurde. Er meinte: "In meinem Kopf dachte ich, eine Ehefrau sollte kochen und putzen. Ich fragte mich: Möchte ich mit ihr eine Familie gründen?" Gleichzeitig betonte er, dass Berry ihn nach nur fünf Monaten Beziehung angeblich zur Hochzeit gedrängt habe, obwohl er sich emotional unsicher fühlte.

1997 folgte schließlich die Scheidung. Während David Justice seit 2001 mit Rebecca Villalobos verheiratet ist, erlebte Halle Berry weitere Liebesschlappen. Ihre zweite Ehe mit dem Sänger und Schauspieler Eric Benét (58) scheiterte 2005 nach vier Jahren, auch die dritte Ehe mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (59) hielt nur wenige Jahre. Mit ihm hat sie Sohn Maceo-Robert (11). Aus ihrer Beziehung mit Gabriel Aubry (48) stammt Tochter Nahla (17).

Wagt Halle Berry ihre vierte Ehe?

Seit Herbst 2020 ist Halle Berry offiziell mit dem Singer-Songwriter Van Hunt liiert - eine erneute Hochzeit schließt sie nicht aus. Im Juni 2025 verriet der Musiker , dass er ihr bereits einen Heiratsantrag gemacht habe. Mit ihrer Antwort zögere sie allerdings noch. "Ich war dreimal verheiratet, Van einmal. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir heiraten müssen, um unsere Liebe zu bestätigen." Dann fügte sie aber auch hinzu: "Ich habe das Gefühl, wir sollten heiraten - nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Einfach als Ausdruck unserer Liebe."