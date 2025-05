Nach Gewichtsverlust: Rosie O'Donnell erkennt sich selbst kaum wieder

Rosie O'Donnell hat in den letzten Monaten erheblich an Gewicht verloren. Die Schauspielerin zeigt sich auf Instagram verändert und gibt zu, dass sie sich selbst kaum wiedererkennt.

Rosie O'Donnell (63) hat in den vergangenen Monaten mehrere Kilos verloren. Die Schauspielerin und Moderatorin erkennt sich inzwischen selbst kaum wieder, . Dort postete O'Donnell am Samstag ein Foto, dass sie optisch deutlich verändert am Mikrofon auf der Bühne zeigt und schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt bin."

Dazu fügte die 63-Jährige unter anderem den Hashtag #mounjaro - also jene Abnehmspritze, mit der zahlreiche Prominente in den vergangenen Jahren in kürzester Zeit Gewicht verloren. Dass sie das Medikament aufgrund einer Diabetes-Erkrankung nimmt, machte O'Donnell im Januar 2023 öffentlich. Abzunehmen sei für sie nur ein Nebeneffekt, .

Ein weiterer Grund für den Gewichtsverlust sei, dass sie zuvor einen eigenen Koch in ihrem Zuhause in Los Angeles angestellt habe, der inzwischen nicht mehr für sie arbeite. Stattdessen koche sie nun selbst für sich und ihr Kind Clay. Zudem esse sie weniger Zucker und trinke mehr Wasser als zuvor. "Ich habe deutlich weniger Appetit. Es sind wahrscheinlich die Medikamente. Und ich versuche, mich mehr zu bewegen. All diese Dinge zusammen haben dazu geführt", erklärte sie ihren Gewichtsverlust.

Rosie O'Donnell hat fünf Kinder und lebt in Irland

O'Donnell, die unter anderem durch ihre eigene Talkshow bekannt wurde, lebt mit ihrem zwölfjährigen Kind Clay seit einigen Monaten in Irland. Grund für den Wegzug aus den USA sei unter anderem die politische Situation dort gewesen. Insgesamt hat O'Donnell fünf Kinder: 1995 adoptierte sie Sohn Parker (29), in ihrer ersten Ehe mit Kelli Carpenter folgten Tochter Chelsea (27), Sohn Blake (25) und Tochter Vivienne (22). Clay stammt aus ihrer zweiten Ehe mit Michelle Rounds.