Nach Gefängnis: Lori Loughlin möchte wieder schauspielern

Nach einem tränenreichen Wiedersehen mit ihren beiden Töchtern möchte Lori Loughlin sich nach ihrem Gefängnisaufenthalt wieder ans Schauspiel wagen.

Vor wenigen Tagen durfte Lori Loughlin (56, ) nach rund zwei Monaten das Gefängnis verlassen. Nach einem laut Medienberichten tränenreichen Wiedersehen mit ihren Töchtern Olivia Jade (21) und Isabella Rose (22) soll sie nun erst darauf warten, dass auch ihr Ehemann Mossimo Giannulli (57) in voraussichtlich etwa drei Monaten entlassen wird - und dann möchte sie sich wieder aufs Schauspiel konzentrieren. unter Berufung auf eine anonyme Quelle.

Darum saß sie im Gefängnis

Wegen der Pandemie darf Giannulli demnach keine Besuche empfangen. Der Kontakt mit der Familie laufe derzeit rein über Telefongespräche. Nun wolle Loughlin zunächst die Zeit Zuhause genießen und warten. Zuvor habe sie allerdings bereits erklärt, dass sie künftig gerne wieder als Schauspielerin arbeiten wolle. "Sie hat ihre Karriere immer geliebt", erklärt der Insider. "Sie liebt das Drehen und das Erschaffen von Filmen. Der einzige Fokus liegt derzeit aber auf der Wiedervereinigung mit Mossimo."

Sowohl Loughlin als auch Giannulli wurden zu Haftstrafen verurteilt, weil sie in den großen Uni-Bestechungsskandal in den USA verwickelt waren. Sie hatten zugegeben, ein Schmiergeld in Höhe von umgerechnet etwa 410.000 Euro gezahlt zu haben, um den gemeinsamen Töchtern Vorteile an der University of Southern California zu verschaffen. In dem Skandal wurde 2019 enthüllt, dass neben den beiden noch andere wohlhabende Eltern Schmiergelder gezahlt hatten. So auch -Star Felicity Huffman (58), die jedoch aufgrund einer wesentlich geringeren Bestechungssumme nur für elf Tage ins Gefängnis musste.