AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Nach Fußamputation: Wie geht es für Andreas Giebel bei "Watzmann ermittelt" weiter?

Nach Fußamputation: Wie geht es für Andreas Giebel bei "Watzmann ermittelt" weiter? ARD spricht Klartext

Wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, musste sich der Münchner Kabarettist und Schauspieler Andreas Giebel den rechten Fuß amputieren lassen. Welche Auswirkungen hat das auf seine Rolle in der TV-Serie "Watzmann ermittelt"? In der AZ klärt die ARD auf.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Andreas Giebel spielt auch in der neuen Staffel "Watzmann ermittelt" den Kommissar "Benedikt Beissl".
Andreas Giebel spielt auch in der neuen Staffel "Watzmann ermittelt" den Kommissar "Benedikt Beissl". © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Es war ein Schock für die TV-Welt und Fans der Krimireihe "Watzmann ermittelt": Nach jahrelangen Beschwerden wurde dem Hauptdarsteller Andreas Giebel in einer Operation der rechte Fuß abgenommen, wie "Bild" berichtet. Ein herber Schicksalsschlag für den 68-Jährigen, der seit über 40 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera zu Hause ist. Wie es nun mit seinem Serien-Engagement weitergeht, hat die AZ von der ARD erfahren.

ARD bestätigt: Dreharbeiten zu "Watzmann ermittelt" sind gestartet

Nach der Amputation soll Andreas Giebel während der Reha auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Kann er weiterhin für "Watzmann ermittelt" drehen? Ja, teilt die Produktion mit. "Die Dreharbeiten zur achten Staffel der beliebten ARD-Vorabendserie 'Watzmann ermittelt' haben am 16. Juni in Berchtesgaden und der umliegenden Region begonnen", erklärt der Sender der AZ in einem Statement. "Andreas Giebel gehört in der Rolle des Kommissars 'Benedikt Beissl' weiterhin zum festen Hauptcast der Serie."

Neue Kollegin neben Andreas Giebel: ARD-Serie bekommt Zuwachs

Damit ist klar: Andreas Giebel ist auch für die neuen Folgen wieder in die Rolle des Kriminalhauptkommissars "Benedikt Beissl" geschlüpft – und hat sogar Verstärkung bekommen. "Neben seinen Kollegen Jerry Paulsen (Peter Marton) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) wird in der neuen Staffel eine zusätzliche Kommissarin das Team verstärken und für spannende Ermittlungen rund um den Watzmann sorgen." Welche Schauspielerin zur Serie dazugestoßen ist, bleibt noch ein Geheimnis.

Eisi Gulp und Andreas Giebel in der sechsten Staffel "Watzmann ermittelt".
Eisi Gulp und Andreas Giebel in der sechsten Staffel "Watzmann ermittelt". © ARD/Lucky Bird Pictures/Christoph Krauth

Und wie geht es in der Serie für Andreas Giebel weiter? Wird die Fußamputation Auswirkungen auf seine Rolle haben? Ob Kriminalhauptkommissar "Benedikt Beissl" bei "Watzmann ermittelt" in den neuen Folgen im Rollstuhl sitzen wird oder auf einen Stock angewiesen sein wird, bleibt abzuwarten. Auch über den aktuellen Gesundheitszustand des Schauspielers und seine psychische Verfassung nach dem Eingriff ist bislang nichts bekannt. Die ARD teilt hierzu mit: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre grundsätzlich keine Auskünfte über den Gesundheitszustand von Personen geben." Dass Giebel trotz der Fußamputation der Serie erhalten bleibt, dürfte die Zuschauer dennoch freuen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Futurana am 31.07.2026 09:09 Uhr / Bewertung:

    Lieber Herr Giebel, ich schätze Sie sehr als Kabarettist und wünsche Ihnen problemlose Genesung und positive Sicht auf die Zukunft.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • MichiK am 30.07.2026 15:22 Uhr / Bewertung:

    Der Kommentar ist nicht witzig - eher geschmacklos. Ich wünsche niemandem, dass er gesundheitlich in die Lage kommt, dass er sich für eine Amputation entscheiden muss.

    @ Herr Giebel
    Ich wünsche Ihnen eine schnelle Genesung, dass in der Reha alles gut verläuft und Sie mit der veränderten Situation in Ihrem Leben gut zurecht kommen.
    Ich wünsche Ihnen auch - und das ist jetzt nicht als Wortwitz gemeint - dass Sie schnell wieder auf die Füße kommen und beschwerdefrei noch lange Ihrer Berufung als Schauspieler und Kabarettist nach gehen können.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie am 31.07.2026 17:36 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von MichiK

    Was soll an "Futuranas! Kommentar geschmacklos sein?
    Selbstverständlich wünsch man Jedem der gesundheitliche Probleme erlebt und durchgemacht hat Genesung und einen positiven Blick in die Zukunft.
    Nur so kann man das Vergangene bewältigen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.