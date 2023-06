Nach Fremdgeh-Drama und Morddrohungen: Ex-Fußballer Torsten Legat stellt sich vor Sohn Nico

Nach Morddrohungen gegen seinen Sohn Nico macht Ex-Fußballprofi Thorsten Legat allen Hatern mit einem Instagram-Post eine Ansage – und die hat es in sich.

Treue Zuschauer von Reality-TV-Shows wissen, dass es in diesen Formaten immer wieder mal zum ein oder anderen Eklat kommen kann – so auch in der vergangenen Woche bei "Temptation Island".

Nico Legat, Sohn von Ex-Fußballprofi Thorsten Legat, ist seiner Freundin dort nämlich vor laufender Kamera fremdgegangen. Viele Fans auf Social Media reagierten darauf mit Unverständnis und Hass – und teilweise sogar mit Morddrohungen.

Vater Thorsten Legat macht auf Instagram eine scharfe Ansage

Während sich Nico Legat selbst vorerst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, meldete sich vor einigen Tagen stattdessen sein Vater Thorsten Legat via Instagram zu Wort.

"Ich spreche als Vater aus tiefsten Herzen und hinterfrage mich, ob da draußen einige was am Helm haben? Wie kann es sein, dass man einen Menschen beurteilt den man gar nicht kennt vom wesentlichen oder eher gesagt: 'Den Tod wünscht.' [...] Wer meint ER könnte sich an meiner Familie vergreifen oder sogar Morddrohungen aussprechen, der kriegt es mit MIR und vielen anderen zu tun."

Thorsten Legat: "Ich werde immer zu meinem Sohn Nico halten"

Und auch zahlreichen Aufforderungen, seinen Sohn Nico nach dessen Fehlverhalten "zu verstoßen", erteilt Thorsten Legat eine klare Absage. "Ja sagt mal alle: 'Habt ihr irgendwas geraucht oder eingenommen was Synapsenfunktionsstörungen bedeuten.' Solange ich lebe und atme, werde Ich und meine Frau immer zu unseren Sohn halten."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Denn: Egal was im Leben passiere, man habe immer die Verpflichtung sein Kind zu verteidigen, da es schließlich das eigene Blut in sich trage. Trotzdem, so Legat, müsse man für Fehler, die man mache, auch gerade stehen.

Sohn Nico Legat bereut sein Verhalten inzwischen

Und das hat Sohn Nico inzwischen auch getan. In einem Statement-Video entschuldigt er sich über Instagram für sein Verhalten und vor allem auch für das, was er seiner inzwischen Ex-Freundin Sarah mit seinem Fremdgeh-Abenteuer angetan hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nico Legat: "Sarah wird mir das nie verzeihen"

"Das, was ich dort gemacht habe, das, was ich der Sarah angetan habe, das geht einfach gar nicht. Das ist maximal asozial gewesen. Das ist so verletzend und demütigend gewesen, das kann man auch nicht entschuldigen. Ich weiß auch, dass die Sarah mir das nie verzeihen wird", sagt Nico Legat in diesem Video und sieht dabei ziemlich mitgenommen aus.

Für die Zukunft weiß Nico Legat, was zu tun ist

Er wolle deshalb auch Reue zeigen, denn er verstehe rückblickend selbst nicht, weshalb er sich in der Show so verhalten habe. Für künftige Shows, sollte es die denn geben, wisse Legat nun deshalb auch, was er auf jeden Fall nicht mehr machen würde. Bleibt für ihn also nur zu hoffen, dass das auch wirklich so sein wird...