Nach fiesen Unterstellungen von Bata Illic: Jetzt wehrt sich Heino vehement

Bata Illic äußert sich kritisch über Heinos Auftritte am Ballermann und bezeichnet ihn auch als einsamen Witwer. Nun reagiert Heino in der AZ – und widerspricht seinem langjährigen Kollegen deutlich.

Kennen und schätzen sich seit Ende der 60er-Jahre: In der AZ widerspricht Heino nun den Aussagen von Bata Illic.

Es klingt zunächst nach einem Streit unter alten Schlager-Kollegen. Doch hinter den Aussagen steckt eine fast 60-jährige Verbindung: Bata Illic (86, "Micaela") und Heino (87, "Blau blüht der Enzian") kennen sich seit den Anfängen ihrer Karrieren. Dennoch äußerte sich Illic kritisch über seinen Weggefährten. Illic glaube nicht, dass Heino "riesigen Spaß" am Ballermann habe, so der 86-Jährige bei " ". Stattdessen vermutet er einen ganz anderen Grund für dessen Engagement: Heino sei nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore "allein". Der Ballermann sei eine Flucht vor der Realität, mutmaßt Illic: "Er möchte Menschen um sich haben und das Gefühl, noch gebraucht zu werden."

Heino widerspricht Bata Illics Aussagen: "Hat ganz und gar nicht recht"

Heino wehrt sich jetzt in der AZ gegen diese Einschätzung. Und widerspricht vehement! Heino macht zunächst deutlich, dass er seinen alten Weggefährten keineswegs schlechtreden möchte. "Bata ist einer meiner liebsten und längsten Kollegen." Er habe Illic von Anfang an unterstützt und ihn zu verschiedenen Gastspieldirektionen gebracht. "Dadurch ist er nach und nach ins Geschäft gekommen."

Gerade deshalb nimmt Heino die Knallhart-Aussagen seines Kollegen nicht persönlich. Gleichzeitig stellt er aber klar: "Ich schätze Bata sehr, aber mit zwei Sachen hat er ganz und gar nicht recht."

Heino tritt seit Mai 2025 regelmäßig im Bierkönig am Ballermann auf. © imago/mix1

Eine dieser Aussagen betrifft Heinos regelmäßige Party-Auftritte am Ballermann seit 2025. Die Schlagerlegende sagt in der AZ: "Ich genieße natürlich meine Auftritte im Bierkönig auf Mallorca. Es sind jedes Mal 5000 feierwütige Jungs und Mädels da. Ich könnte deren Groß- oder sogar Urgroßvater sein." Besonders die Reaktion des Publikums bedeute Heino viel. Die Gäste würden nach seinen gesungenen Titeln immer wieder seinen Namen skandieren. "Das gibt mir natürlich was."

Für Heino ist Mallorca damit offenbar keineswegs eine Art ungeliebte Notlösung. Im Gegenteil: Der Kontakt zu einem jungen, begeisterten Publikum scheint für ihn ein wesentlicher Teil des Reizes zu sein.

"Wegen der Moneten müsste ich überhaupt nicht mehr auftreten"

Auch eine mögliche Erklärung über das Geld weist Heino zurück. Er habe es finanziell längst nicht mehr nötig, auf der Bühne zu stehen. Heino stellt in der AZ klar: "Wegen der Moneten müsste ich überhaupt nicht mehr auftreten. Da hätte ich in den letzten 70 Jahren, in denen ich auf der Bühne stehe und über 55 Millionen Tonträger verkauft habe, etwas falsch gemacht." Heinos Antrieb sei ein anderer: "Es macht mir einfach großen Spaß, für junge Leute zu singen."

Heino und Hannelore waren 44 Jahre verheiratet: Sie heirateten im April 1979. Hannelore starb am 8. November 2023 © BrauerPhotos/G.Nitschke

Heino: "Ich bin mir dabei immer treu geblieben"

Dass er heute anders auftrete als zu Beginn seiner Karriere, sieht Heino nicht als Widerspruch zu seiner Vergangenheit. "Ich habe mich in den letzten Jahrzehnten mehrfach musikalisch verändert und weiterentwickelt. Ich bin mir dabei immer treu geblieben", erklärt er der AZ.

Dazu fällt ihm ein Spruch ein, der seine Haltung ziemlich gut zusammenfasst: "Geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Und das ist vielen Kollegen aus der 'ZDF-Hitparade' passiert. Viele sind stehen geblieben."

Bata Illic nennt ihn einen einsamen Witwer – jetzt spricht Heino über Hannelore

Heino widerspricht in der AZ auch Bata Illics Einsamkeits-Behauptung: "Ich bin kein einsamer Witwer! Ich bin in meiner kleinen Familie rund um meinen Manager Helmut Werner, seine Frau Nicole und den kleinen Lennie, für den ich der Opa bin, sehr gut aufgehoben und hätte mir nichts Besseres wünschen können."

Heino mit Manager Helmut Werner. Der Geschäftsmann wird einmal Heinos Vermögen und die Songrechte erben. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Heino in der AZ: "Klar vermisse ich Hannelore"

Heino spricht offen über seine 2023 verstorbene Ehefrau Hannelore und seinen Blick auf die Zukunft: "Klar vermisse ich Hannelore, aber ich bin kein Realitätsverweigerer. Ich habe das Leben so angenommen, wie es ist." Hannelore sei "leider vorgegangen", formuliert Heino. Für ihn bedeute das aber nicht, dass sein eigenes Leben nun stillstehen müsse. "Ich habe vor, noch einige schöne Jahre hier zu sein und zu singen und meinem Publikum großen Spaß zu machen."

Bata Illic mit Frau Olga © BrauerPhotos/G.Nitschke

Heino hat mit Bata Illic nicht abgeschlossen

Trotz seiner deutlichen Gegenrede klingt aus Heinos Worten kein persönlicher Bruch. Er betont, dass er Bata Illic schätzt – und dass er ihm seine Behauptungen nicht übelnimmt: "Bata bin ich nicht böse, aber er hat mit diesen Aussagen schlichtweg nicht recht. Ich wünsche ihm und seiner Olga nur das Allerbeste." Damit bleibt Heino trotz der klaren Worte versöhnlich – und übrigens auch weiterhin am Ballermann.