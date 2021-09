Nach Festnahme von Oliver Pocher: Jetzt spricht die Polizei  und reagiert humorfrei

Oliver Pocher sprengte das "Strandkorb Open Air" in Hartenholm (Schleswig-Holstein). Er kam zu Kumpel Pietro Lombardi auf die Bühne, sprang dann über Absperrungen zum Publikum. Der Veranstalter rief die Polizei, die Beamten führten die Comedian dann ab. Pocher echauffierte sich. Jetzt sprechen die Beamten...

Oliver Pocher (43) ist bei einem Auftritt von Pietro Lombardi (29) am Freitagabend von der Polizei abgeführt worden. Der Comedian soll Corona-Regeln missachtet haben. In mehreren Instagram-Storys erklärte der 43-Jährige, was vorgefallen sein soll. Beim "Strandkorb Open Air" in Hartenholm in Schleswig-Holstein war er zunächst zu Lombardi, mit dem Pocher befreundet ist, auf die Bühne gekommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Oliver Pocher springt ins Publikum - Veranstalter ruft Polizei

Anschließend war auf Instagram zu sehen, wie Pocher von der Bühne geht und sich den Zuschauern zuwendet. Dabei weist er noch daraufhin, dass die Leute auf ihren Plätzen bleiben sollen. Der Entertainer überspringt dann Absperrungen. "Diese Szene führte dazu, dass der Veranstalter die Polizei gerufen hat", kommentiert der Comedian. Der Veranstalter habe "von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht", so Pocher, "um mich des Platzes zu verweisen".

Mit den zwei Polizeibeamten, die erschienen, habe Pocher zunächst versucht zu reden. "Jetzt bleiben Sie mal ganz entspannt", ist der 43-Jährge auf einem Mitschnitt zu hören, den er auf Instagram postete. Es scheint, als ob die Polizisten ihn dann vom Gelände abführen würden.

Unmittelbar nach Polizeieinsatz beschwert sich Oliver Pocher

Anschließend erklärte Pocher noch, wie "übertrieben" er die Aktion gefunden habe. "Ich bin echt auch Team Polizei", aber abgeführt zu werden, "weil man mal einfach kurz 30 Sekunden ins Publikum gegangen ist", zeige, "wo wir momentan stehen...", so Pocher und weist daraufhin, dass es andere "Sorgen und Probleme" gebe.

Polizeisprecher: "Was in den bisherigen Videos nicht zu sehen war..."

Doch mittlerweile äußert sich auch die Polizei zu dem Vorfall und erklärt ihre Sicht der Dinge –nüchtern und humorfrei. "Gegen 20.50 Uhr hatte sich der Veranstalter wegen des Verstoßes gegen Corona-Auflagen von Herrn Pocher bei der Polizei gemeldet. Er hatte von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und Herrn Pocher Hausverbot erteilt. Zwei Beamte sprachen zunächst mit dem Künstler, was in den bisherigen Videos nicht zu sehen war", sagt Polizeisprecher Lars Brockmann zu "Bild".

"Leichte körperliche Gewalt" gegenüber Oliver Pocher

Und weiter: "Als Herr Pocher der Aufforderung zum Verlassen des Ortes dann nicht nachkommen wollte, setzten die Beamten zur Durchführung der Maßnahme leichte körperliche Gewalt ein. Ein Platzverweis wurde nicht erteilt. Im Anschluss an das Video, wo dieser Vorfall zu sehen ist, sprachen alle Beteiligten noch einmal miteinander. Oliver Pocher verließ dann das Gelände. Nach jetzigem Kenntnisstand liegen keine Anzeigen vor."

Oliver Pocher sieht sein Fehlverhalten mittlerweile ein. "Vergesst West Coast – East Coast! Nordsee – Ostsee! Da ist der wahre Beef. Das musste die Straßencobra gestern in Hartenholm schmerzhaft erfahren", sagt er zu "Bild". Anzeige will der 43-Jährige nicht stellen. Allerdings wartet wohl ein Bußgeld auf ihn, da er gegen die Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein verstoßen hat: in dem Fall 150 Euro.