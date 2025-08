Nach Familienkrach und plötzlichem Tod: Baby der Hohenzollern-Witwe ist da

Freud und Trauer zugleich: Josefa von Hohenzollern bringt Sohn Leopold zur Welt. Nur Wochen nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes und Familienärger.

Josefa Prinzessin von Hohenzollern-Emden und ihr am 23. Juni verstorbener Mann Harald Prinz von Hohenzollern-Emden, den sie am 5. September 2024 geheiratet hat.

Ende Juni musste Josefa von Hohenzollern einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Ehemann, Harald Prinz von Hohenzollern, verstarb völlig überraschend mit nur 63 Jahren. Wenige Wochen später folgt nun ein berührender Wendepunkt in ihrem Leben – die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes.

Harald Prinz von Hohenzollern ist tot – sein Kind kommt jetzt zur Welt

Am 1. August bringt Josefa (51) ihr Kind zur Welt – ein Moment voller Glück und Trauer zugleich. In einem emotionalen Instagram-Post teilt sie ihre Gedanken mit der Öffentlichkeit: "Heute um 0:47 Uhr hat unser Sohn Leopold das Licht der Welt erblickt. Wir sind überglücklich, dankbar – und einfach nur überwältigt von diesem kleinen Sonnenschein." Und weiter: "Ein so kleiner Mensch – und doch schon jetzt das größte Licht in meinem Leben."

Hohenzollern-Witwe Josefa verrät Babynamen

Mit einem liebevollen "Willkommen, kleiner Leopold" beendet sie den Post – und versichert, dass Mutter und Kind "wohlauf" sind. Trotz der spürbaren Wehmut in ihren Worten, schwingt darin auch Hoffnung mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ihre gemeinsame Zeit war kurz – aber intensiv

Harald und Josefa von Hohenzollern hatten erst im Oktober 2024 geheiratet. Mit der Geburt ihres Sohnes Leopold sollte ihre Liebe gekrönt werden. Doch der plötzliche Tod des Unternehmers ließ diesen ewigen Traum zerbrechen.

Hohenzollern-Chef ärgert sich über Abstammung: "Er ist nicht mit uns verwandt"

Der verstorbene Prinz galt als schillernde Figur: Bekannt war er unter anderem als "Diamantenprinz", da er in der namibischen Hauptstadt Windhoek ein Unternehmen führte, das Diamantfelder an der südwestlichen Küste Afrikas erschloss. Prinz Harald war in der eigenen Familie umstritten: Der Hohenzollern-Chef äußerte sich vor wenigen Wochen ziemlich verärgert und machte den Zoff öffentlich. Harald sei "nicht mit uns verwandt und stammt auch nicht von unserer Familie ab", so Friedrich Fürst von Hohenzollern.

Josefa von Hohenzollern ärgerte sich und teilte mit, dass ihr Mann sehr wohl "nach Recht und Gesetz ein ordnungsgemäßer adeliger Prinz" gewesen sei. Ihr Gatte hatte den Titel durch Heirat erlangt, aber das sei in allen europäischen Adelshäusern zu allen Zeiten der Geschichte üblich gewesen.

Josefa von Hohenzollern: Von der singenden Bürgermeisterin zur trauernden Mutter

Auch Josefa stand schon vor ihrer Beziehung zu Harald im öffentlichen Fokus: Unter ihrem Mädchennamen Schmid machte sie sich als "singende Bürgermeisterin" von Kollnburg einen Namen. Im Frühjahr 2025 kündigte sie sogar ihre Kandidatur als Oberbürgermeisterin von Leonberg an. Nach dem Verlust ihres Mannes zog sie sich kurzfristig aus dem Wahlkampf zurück – will aber bald wieder aktiv werden.

Doch in diesen Tagen gilt ihre ganze Aufmerksamkeit nur einem: dem kleinen Leopold. Ein Kind, das in eine besondere Familiengeschichte hineingeboren wurde – und das seiner Mutter in dieser schweren Zeit neuen Halt gibt.