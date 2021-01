Nach Falschmeldung zu Tanya Roberts Tod: Ex-Bondgirl ist gestorben

Tanya Roberts ist gestorben. Nachdem eine Falschmeldung zu ihrem Tod am 4. Januar für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist sie einen Tag später tatsächlich verstorben.

Das ehemalige Bondgirl Tanya Roberts (65) ist tot. Nach einem Spaziergang am 24. Dezember war sie zusammengebrochen und in ein Krankenhaus eingeliefert geworden.

Eine Falschmeldung über das Ableben der Schauspielerin sorgte am 4. Januar für weltweite Verwirrung. Ein Sprecher hatte fälschlicherweise den Tod von Tanya Roberts vermeldet und kurze Zeit später wieder zurückgezogen. Einen Tag später ist das ehemalige Bondgirl nun verstorben, wie ihr Partner Lance O'Brien gegenüber TMZ bekannt gab.

Tanya Roberts wurde als Bondgirl berühmt

Roberts wurde vor allem durch ihre Rolle als Bond-Girl Stacey Sutton in aus dem Jahre 1985 weltberühmt. Es war der letzte Bond-Film für Hauptdarsteller Roger Moore (1927-2017). Die Schauspielerin wurde 1955 in New York City geboren und schaffte den Durchbruch 1980 mit ihrer Rolle als einer der "Drei Engel für Charlie" in der letzten Staffel der erfolgreichen TV-Serie. 2005 trat sie zum letzten Mal als Schauspielerin in Erscheinung.