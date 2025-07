Nach Ende des Netflix-Deals: Weiterer Rückschlag für Meghan und Harry?

Vor rund zwei Jahren hatten Herzogin Meghan und Prinz Harry die Verfilmung des Romans "Meet Me at the Lake" angekündigt. Ob das Projekt jemals realisiert wird, scheint nun unklar zu sein.

Kein Regisseur, keine Schauspieler? Nach dem Ende des Netflix-Deals von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) soll ein besonderes Projekt des Paares auf Eis liegen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten im August 2023 angekündigt, dass sie eine Verfilmung von Carley Fortunes Liebesroman "Meet Me at the Lake" für den Streamingdienst produzieren wollen. , dass die Firma der Sussexes, Archewell Productions, angeblich noch keinen Regisseur engagiert hat. Auch zum Cast soll demnach nichts bekannt sein.

"Zu diesem Zeitpunkt hätte man meinen können, dass sie bereits einen Regisseur und eine Besetzung gefunden hätten. Warum also die Verzögerung?", fragt sich ein Insider dem Bericht zufolge. "Und wenn man etwas für Netflix produziert, dauert es lange, bis es tatsächlich auf dem Streamingdienst zu sehen ist - es gibt so viel in der Postproduktion zu tun, um sicherzustellen, dass es für jedes Land bereit ist. Wenn der Vertrag dieses Jahr ausläuft, wann wird dieser Film dann gedreht?" Auch eine Dokumentation, die in Afrika spielt, könnte auf Eis gelegt worden sein, heißt es.

Vertrag soll im Herbst auslaufen

und , wird Netflix den lukrativen Vertrag der Sussexes nicht verlängern, wenn er im September ausläuft. Weiteren Medienberichten zufolge hat das Paar aber bereits neue Pläne in der Pipeline, weitere TV-Projekte seien geplant. "Page Six" berichtete, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan zudem bereit seien, einen First-Look-Vertrag mit Netflix zu unterzeichnen, wenn ihr Exklusivvertrag im Herbst ausläuft. Netflix könnten neue Projekte der Sussexes dann durch den Deal vor anderen Interessenten angeboten werden.

Die bereits abgedrehte zweite Staffel der Lifestyle-Show "With Love, Meghan" wird laut "People" trotz des Auslaufens des bisherigen Deals wie geplant im Herbst auf Netflix erscheinen. Die Herzogin von Sussex konzentriert sich unterdessen aber angeblich vor allem auf ein anderes Projekt: ihr Unternehmen "As Ever". "Die Marke entwickelt sich mit neuen Produkten weiter, die ihrer Vision von hochwertigen Lifestyle-Produkten zu erschwinglichen Preisen entsprechen", sagte ein Insider "Page Six".