Nach Einbruch: Brad Pitt verkauft sein Anwesen in Los Angeles

Brad Pitt will sein Anwesen in Los Angeles verkaufen. Das Haus war erst kürzlich in die Schlagzeilen geraten, nachdem dort Einbrecher eingedrungen waren.

Nur zwei Jahre nach dem Kauf für angeblich 5,5 Millionen Dollar verkauft Brad Pitt (61) sein Haus in Los Angeles. Das berichtet das US-amerikanische Laut Quellen aus der Immobilienbranche steht das Anwesen bereits unter der Verwaltung von Treuhändern, die es abseits des offenen Marktes veräußern sollen.

Die Villa in dem Stadtteil Los Feliz war erst vor knapp zwei Monaten in die Schlagzeilen geraten. Am 26. Juni 2025 brachen Einbrecher in das Haus ein. Kurz darauf nahm die Polizei zwei 18-Jährige fest, die mutmaßlich einer Bande angehören.

Kein Zusammenhang mit Einbruch?

Zum Zeitpunkt des Einbruchs war Brad Pitt nicht zu Hause, sondern in Japan, wo er seinen neuen Film "F1" vorstellte. Laut "TMZ" steht der geplante Verkauf des Anwesens jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Vorfall - Pitt habe die Entscheidung bereits zuvor getroffen.

Brad Pitt erwarb das Haus 2023 von Aileen Getty (68). Die Erbin des Milliardärs-Clans hatte es 2019 James Valentine (46) abgekauft, dem Gitarristen von Maroon 5.

Um eine Bleibe muss sich Brad Pitt keine Sorgen machen. Der Architekturfan hat ein Anwesen in den Hollywood Hills erstanden. Pitt überwies dem Vorbesitzer Dave Keuning (49) 12 Millionen US-Dollar. Der Gitarrist der Rockband The Killers hatte das Gebäude mit seiner Frau, einer Innenarchitektin, umfassend renoviert.

Auch Angelina Jolie verkauft ihr Haus in L.A.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auch Brad Pitts Ex-Frau einen ähnlichen Schritt plant. will sich Angelina Jolie (50) von ihrem Anwesen in Los Angeles trennen. Das rund 1.000-Quadratmeter-Haus, einst im Besitz von Hollywood-Legende Cecil B. DeMille (1881-1959), hatte sie 2017 für etwa 24,5 Millionen Dollar erworben.

Die Villa liegt wie Brad Pitts Noch-Bleibe im Stadtteil Los Feliz. Anders als ihr Ex-Gatte will Jolie aber nicht innerhalb von L.A. umziehen. Die Oscarpreisträgerin will den USA endgültig den Rücken kehren. Sobald die Zwillinge Knox und Vivienne im nächsten Jahr 18 werden, soll die Schauspielerin ihre Koffer packen wollen. "Sie hat mehrere Standorte im Ausland im Blick und wird sehr glücklich sein, wenn sie Los Angeles verlassen kann", erklärte eine Quelle.

Brad Pitt und Angelina Jolie heirateten im Jahr 2014. Im Herbst 2016 folgte dann die Trennung, die in einen jahrelangen Rechtsstreit mündete. Erst im Dezember 2024 wurde die Scheidung vollzogen. Neben den Zwillingen Knox und Vivienne (17) gehören zu der Familie noch Maddox (23), Pax (21), Zahara (20) und Shiloh (19).