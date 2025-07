Nach Einbruch bei Brad Pitt: Vorfall im Wohngebiet von Angelina Jolie

Erst im Juni drangen Einbrecher in das Haus von Brad Pitt ein. Nun verschaffte sich ein Mann Zutritt zu einem bewachten Wohngebiet, in dem zahlreiche Hollywoodstars wie Pitts Ex-Frau Angelina Jolie leben. Er konnte jedoch offenbar festgenommen werden, bevor er Schaden anrichtete.

Immer wieder kommt es zu Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in die Villen von Prominenten. Der jüngste Vorfall ereignete sich am 6. Juli in einem bewachten Wohngebiet in dem beliebten Viertel Los Feliz in Los Angeles. Dort leben A-Promis wie Angelina Jolie (50), Kristen Bell (44) und Brie Larson (35).

Sicherheitsdienst und Nachbarn rufen Polizei

Das US-Promi-Portal habe von "Quellen aus der Strafverfolgungsbehörde" erfahren, dass Beamte am Sonntag in Los Feliz, östlich von Hollywood, einen mutmaßlichen Eindringling festgenommen haben. Der Mann sei durch das Tor in die dahinterliegende Straße geschlüpft, wo Kristen Bell und ihr Mann Dax Shepard (50) wohnen. Die beiden Stars seien zu dem Zeitpunkt aber nicht zu Hause gewesen.

Der Sicherheitsdienst und Nachbarn sollen die Polizei gerufen haben. Als diese eintraf, versuchte der Verdächtige, der bereits für Hausfriedensbruch bekannt sein soll, angeblich zu fliehen. Die Polizei konnte ihn jedoch fassen und festnehmen. Offenbar rechtzeitig, denn in keinem der Häuser des Wohngebiets sei es zu einem Einbruch gekommen.

Auch Brad Pitt, Nicole Kidman und Tom Hanks wurden schon Opfer

Andere Prominente hatten in den vergangenen Monaten in Los Angeles weniger Glück. Zuletzt wurde im Juni bei Brad Pitt (61) eingebrochen, als dieser auf Werbetour für seinen neuen Film "F1" in Japan war. Die Eindringlinge seien über einen Zaun geklettert, durch ein Fenster eingebrochen, sollen das Haus durchwühlt und sich mit einer unbekannten Menge an Gegenständen davongemacht haben, so "NBC News".

In das Haus von Schauspielerin Nicole Kidman (58) und ihrem Ehemann, Sänger Keith Urban (57), wurde US-Medienberichten zufolge am Valentinstag eingebrochen. Das Anwesen von Hollywoodstar Tom Hanks (68) und Rita Wilson (68) war im Sommer 2024 das Ziel von Einbrechern, wie "ABC 7" berichtete.