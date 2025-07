Nach außen Stille, hinter den Kulissen viele Gefühle? Während Ana Ivanovic das Ehe-Aus mit einem nüchternen Solo-Anwaltsschreiben öffentlich macht, schweigt Bastian Schweinsteiger weiter. Doch was sagt das über das Verhältnis des einstigen Traumpaars aus?

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger hatten 2016 in Venedig geheiratet.

Ana Ivanovic (37) machte das Ehe-Aus öffentlich, während Bastian Schweinsteiger (40) weiterhin eisern schweigt. In einer Erklärung teilte ihr Anwalt am Dienstag (22. Juli) mit, dass "unüberbrückbare Differenzen" zur Trennung führten. Was sie damit konkret meint, führt Ana Ivanovic nicht aus. Klar ist aber, dass seit Wochen über das bittere Scheitern der Beziehung spekuliert wurde. Auch über Bilder, die Bastian Schweinsteiger mit einer anderen Frau zeigten, wurde getuschelt.

Bastian Schweinsteiger erlebt "herausfordernde Zeiten"

Ob Schweinsteiger glücklich ist, kommentiert er nicht öffentlich. Der Dreifach-Vater durchlebe aber "herausfordernde Zeiten", sagt er am Wochenende bei seinem Charity-Golfturnier. Fragen bleiben dennoch: Wie sehr nimmt ihn das Ehe-Aus von Ana Ivanovic mit? Und wie wachsen nun die drei gemeinsamen Buben auf? Der Jüngste ist gerade einmal zwei Jahre alt.

Ana Ivanovic spricht über Trennung: "Unüberbrückbare Differenzen"

"Unüberbrückbare Differenzen" – ein Klassiker in einem Trennungs-Statement bei Prominenten. Für die Münchner Beziehungs-Expertin ist dieser angegebene Grund "bewusst sachlich und entpersonalisiert". Die Formulierung "lenkt den Fokus weg von der Frage nach Schuld und Versagen". Es sei "ein zentraler Punkt, um eine öffentliche Schlammschlacht zu vermeiden".

Die Münchner Paartherapeutin Hannah Gensch erklärt das Trennungs-Statement von Ana Ivanovic. © Jasmin Breidenbach

Ivanovic beauftragt Medien-Anwalt –"Eine solche Entscheidung ist selten impulsiv"

Dass Ana Ivanovic mit einem Solo-Statement das Ehe-Aus verkündete, lässt viel Raum für Spekulationen und Interpretationen. Was muss in ihr vorgegangen sein, als sie beschloss, das Statement über einen Anwalt zu veröffentlichen? "Eine solche Entscheidung ist selten impulsiv, sondern meist das Ergebnis eines längeren inneren Prozesses", erläutert die Paartherapeutin der AZ. Der Weg über den Juristen signalisiere "den Wunsch nach Schutz und Kontrolle in einer extrem verletzlichen Phase". Hannah Gensch führt aus: "Das ist kein Zeichen von Kälte, sondern oft ein Akt der Selbstfürsorge. Es erlaubt ihr, den notwendigen emotionalen Abstand zu wahren, um den Trennungsprozess für sich selbst zu verarbeiten, ohne permanent im Außen agieren zu müssen."

Eine gemeinsame Mitteilung von Ivanovic und Schweinsteiger zum Liebes-Aus gibt es nicht, dabei hätte diese "nach außen Einigkeit und gegenseitigen Respekt selbst im Trennungsmoment" gezeigt, so Therapeutin Gensch.

"Während der andere noch mit dem Schmerz oder Wut kämpft"

Die Beziehungs-Expertin weiß: Ein gemeinsamer Wortlaut "setzt allerdings voraus, dass beide Partner zum selben Zeitpunkt emotional am selben Ort sind. In der Realität ist das oft eine Utopie. Meist befindet sich ein Partner emotional schon weiter auf dem Weg der Akzeptanz, während der andere noch mit dem Schmerz oder der Wut kämpft".

Solo-Statement von Ana Ivanovic, damit Situation nicht eskaliert?

Dass die beiden Sport-Superstars nicht gemeinsam das Ende ihrer Ehe öffentlich teilten und Ana Ivanovic einseitig kommunizierte, "deutet darauf hin, dass dieser emotionale Gleichklang fehlte", so Gensch zur AZ und weiter: "Eine getrennte Erklärung ist dann der ehrlichere und manchmal auch der einzig gangbare Weg, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen und beiden den Raum für ihre eigene Wahrheit zu geben."