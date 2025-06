Nach Ehe-Aus: Rachel Zoe wird Teil von "The Real Housewives"

Einen illustren Neuzugang kann die Reality-Show "The Real Housewives of Beverly Hills" verbuchen. Wie Rachel Zoe selbst bestätigt hat, wird sie in der 15. Staffel mitwirken und darin wohl ihr neues Leben nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann präsentieren.

Nach ihrer gescheiterten Ehe geht es zumindest beruflich wieder aufwärts für die US-amerikanische Promi-Stylistin Rachel Zoe (53). Sie bestätigte die Gerüchte, dass sie in der 15. Staffel der Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills" zu sehen sein wird.

"Lasst es uns tun"

Die 53-Jährige hatte zuvor von 2008 bis 2023 ihre eigene Show "The Rachel Zoe Project". Nun kehrt sie zum Reality-TV zurück und schließt sich der Besetzung von "The Real Housewives of Beverly Hills" an. betonte sie am 6. Juni, dass sie wieder zur "Familie" des Kabelsenders Bravo zurückkehre. "Lasst es uns tun!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In einem Video erklärte sie zudem: "Es ist eine Weile her und ihr habt mich gebeten, zum Fernsehen zurückzukehren, und ich sagte, wenn die Sterne richtig stehen oder es Sinn macht oder ich genug zu sagen habe, um es mit euch allen zu teilen, und jetzt ist die Zeit dafür. Ich freue mich wirklich, wieder mit euch allen zusammen zu sein und ich hoffe, ihr seid es auch, also lasst uns ein bisschen Spaß haben!"

Wer wird noch in der 15. Staffel dabei sein?

Im März hatte Garcelle Beauvais die Reality-Serie nach fünf Staffeln verlassen, um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Neben Beauvais waren in Staffel 14 Kyle Richards, Erika Girardi, Dorit Kemsley, Sutton Stracke, Bozoma Saint John, Kathy Hilton und Jennifer Tilly zu sehen. Ihre Rückkehr für Staffel 15 hat der Sender noch nicht bestätigt.

Rachel Zoe wurde durch eine andere Bravo-Show bekannt: "The Rachel Zoe Project" dokumentierte ihr Leben als Promi-Stylistin und Designerin - und machte sie selbst zum Star. Seit dem Ende der Show 2023 war Zoe weiterhin im Mode- und Lifestyle-Bereich aktiv, unter anderem durch ihren Newsletter "The Zoe Report".

So verkündeten sie und Rodger Berman ihre Ehe-Aus

Zuletzt machte die Stylistin aber vor allem mit ihrem Privatleben Schlagzeilen. 2024 trennte sie sich von ihrem Ehemann Rodger Berman, mit dem sie die Söhne Skyler (13) und Kaius (10) hat. Am 4. September veröffentlichte das ehemalige Paar eine Erklärung zur Trennung nach 26 Ehejahren. Darin hieß es, dass die oberste Priorität die Kinder hätten. "Wir sind entschlossen, unsere Söhne gemeinsam zu erziehen und in den vielen Unternehmen, die wir gemeinsam führen, weiterhin zusammenzuarbeiten."