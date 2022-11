Nach Donald Trump: Auch Kanye West ist zurück auf Twitter

"Schalom": Der Skandalrapper Kanye West hat sich auf Twitter zurückgemeldet. Nach dem Comeback von Donald Trump wurde offenbar auch der Account von West reaktiviert. Twitter-Boss Elon Musk meldete sich bereits zu Wort.

Nach Donald Trump (76) hat es nun auch Kanye West (45) zurück auf Twitter geschafft. : "Test. Test. Prüfe, ob mein Twitter entsperrt wurde." kombiniert mit einem Smiley hinterher. Das hebräische Wort "Schalom" bedeutet in etwa "Frieden", wird jedoch auch als Grußformel verwendet. Erst im Oktober wurde Wests Account gesperrt, nachdem er mehrfach gegen Richtlinien des Kurznachrichtendiensten verstoßen hatte.

Der Musiker machte in den letzten Monaten immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen von sich reden und verlor neben seinem Twitter-Account auch zahlreiche Werbepartner wie zum Beispiel den deutschen Sportartikelhersteller Adidas. bereits auf den neuesten Post von Kanye West. Er schrieb darunter: "Töte nicht, was du hasst. Rette, was du hast."

Elon Musk befragte bei Donald-Trump-Comeback die Twitter-User

Das englische Wort "You" für "Du" ersetzte Musk jedoch mit "Ye", den Künstlernamen von Kanye West und sorgte so für ein Wortspiel. Das Revival des Musikers bei Twitter folgt auf die Rückkehr des Ex-US-Präsidenten Donald Trump bei Twitter. Musk befragte zuvor die Twitter-User, die sich in der Mehrheit für ein Trump-Comeback aussprachen. Der Republikaner, der 2024 wieder Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte, nutzte sein wiedererlangtes Kommunikationstool bislang allerdings noch nicht.