Nach der Trennung: Menowin Fröhlich zeigt seine neue Freundin

Nach dem Ende seiner 14-jährigen Beziehung zu Senay Ak macht Menowin Fröhlich seine neue Liebe öffentlich. Mit einem Instagram-Post stellt er sich demonstrativ hinter seine Freundin.

Sänger Menowin Fröhlich bei einer Veranstaltung 2023 in Köln.

Nach wochenlangen Spekulationen und einem turbulenten Ehe-Aus macht Menowin Fröhlich (37) nun reinen Tisch: Der ehemalige "DSDS"-Kandidat präsentiert auf Instagram erstmals ganz offen seine neue Freundin.

Das Bild zeigt den Sänger eng umschlungen mit einer brünetten Frau, deren Identität bisher nicht bekannt ist. Begleitet wird der Post von kämpferischen Worten: "Egal, was kommen mag, egal, wer alles gegen uns sein wird, egal, gegen welche Umstände wir kämpfen werden, wir werden nie, nie, nie aufgeben. Wir werden es durchziehen!", schreibt Fröhlich zu dem Foto. Zusätzlich versieht er den Beitrag mit den Hashtags "#jesus #god".

Kritik nach schnellem Liebesglück

Die Veröffentlichung erfolgt nur wenige Wochen nach der offiziellen Bestätigung der Trennung von seiner Ehefrau Senay Ak (34). Bereits zuvor hatte es Hinweise auf eine neue Beziehung gegeben - ein intimes Selfie aus dem Bett hatte für Aufsehen gesorgt. Die schnelle Wende nach dem Ehe-Aus brachte dem 37-Jährigen jedoch heftige Kritik ein, . Viele Follower warfen ihm demnach vor, zu früh mit einer neuen Partnerin an die Öffentlichkeit zu gehen.

Um sich vor negativen Reaktionen zu schützen, hat Fröhlich die Kommentarfunktion unter dem aktuellen Beitrag deaktiviert.

Senay Ak dementierte Betrugsvorwürfe

Die Trennung des Paares war von Vorwürfen überschattet. Fröhlich hatte in sozialen Medien angedeutet, seine Frau habe ihn betrogen. Diese Behauptungen wies Senay Ak in einem Anfang Mai jedoch entschieden zurück: "Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie machen", stellte sie klar. Sie sei gespannt, welche angeblichen Beweise ihr Ex für ihre angebliche Untreue anbringen wolle, hieß es weiter. Und: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen." Gleichzeitig bestätigte sie dabei das endgültige Aus der Beziehung.

Besonders pikant: Fröhlich hatte bereits vorher ein Foto gepostet, auf dem er die Hand einer anderen Frau hielt, für die er sich bei Jesus bedankte und die er als "Engel" bezeichnete. Später bestritt er zunächst, eine neue Freundin zu haben.

Das Ende einer 14-jährigen Beziehung

Menowin Fröhlich und Senay Ak waren 14 Jahre lang ein Paar, fast sechs davon verheiratet. Aus ihrer Beziehung gingen fünf gemeinsame Kinder hervor, darunter Zwillingsmädchen, die im März 2024 - nur wenige Monate vor der Trennung - zur Welt kamen.