Nach der Traumhochzeit: Hier macht Bayern-Legende Manuel Neuer Urlaub

Pasta, Meer und gute Laune: So entspannt zeigt sich Fußballstar Manuel Neuer (39) knapp eine Woche nach dem Hochzeits-Marathon mit seiner Liebsten, Anika Neuer (25) in Südtirol.

So lässt sich’s leben: Bayern-Torwart Manuel Neuer (39) postet einige Fotos seines Urlaubs an der Amalfi-Küste auf Instagram - wer fehlt auf den Bildern, ist seine frisch gebackene Gattin Anika (25).

Eine Woche ist sie her, die (zweite) Traumhochzeit von Manuel Neuer (39) und seiner Anika (25). Ganz nach dem Motto "Doppelt hält besser", feierten die Neuers nach ihrer standesamtlichen Trauung 2023 am Tegernsee vor knapp einer Woche noch mit 150 geladenen Gästen in Südtirol.

Aktuell gönnt sich Manuel Neuer aber eine kleine Pause nach dem Hochzeitstrubel. Und zwar in Bella Italia! Der Bayern-Torwart genießt die Zeit nach dem Feiermarathon offenbar an der Amalfiküste mit Sightseeing und gutem Essen, das zeigt der Ausnahme-Torwart seinen Fans auf Instagram.

Manuel Neuer zeigt sich auf Terrasse des Luxus -Hotels "Villa Cimbrone" in Ravello

Auf einem seiner Fotos zeigt sich Neuer etwa auf der Terrasse des Luxus-Hotels "Villa Cimbrone" in Ravello (Die Suite mit Meerblick kostet knapp 2200 Euro die Nacht). Auf einem anderen zeigt er seine Spaghetti aus einem der berühmtesten Restaurants an der Amalfiküste, "Lo Scoglio" im italienischen Küstenort Massa Lubrense.

Der Nationaltorwart auf der Terrasse des Luxus-Hotels „Villa Cimbrone“ in Ravello (Die Suite mit Meerblick kostet knapp 2200 Euro die Nacht). © Instagram/manuelneuer

"Relaxed. Recovered. Ready." (Übersetzt: Entspannt. Erholt. Bereit, d. Red.) schreibt der 39-Jährige unter eine Bilderserie voller Pasta, blauem Wasser und einem sommerlich in Leinenhemd und kurzer Hose gekleideten Manuel Neuer. Ausgerechnet eine fehlt aber auf den Fotos: Seine frischgebackene Ehefrau. Ob die nur hinter der Kamera steht und in den Flitterwochen die Fotos von ihrem Liebsten macht oder Neuer gar alleine unterwegs ist, ist nicht bekannt.

Kein Italien-Urlaub ohne Pasta: Auch im Feinschmecker-Lokal „Lo Scoglio“ im italischen Küstenort Massa Lubrense lässt sich Neuer sehen. © Instagram/manuelneuer

Diskretion ist oberste Priorität: Servicekräfte müssen Handys bei Neuer-Hochzeit am Eingang abgeben

Und auch sonst legt das Paar viel wert auf Diskretion. Das zeigt sich schon auf der Hochzeit der beiden Sportler. Unter den geladenen Gästen auf Schloss Freudenstein in Eppan und auf dem nahegelegenen Gut Kaltenburg am Kalterer See - ausschließlich enge Freunde und Familie.

Lassen’s krachen: Das glückliche Ehepaar feierte vor knapp einer Woche im Kreise ihrer Familie und engen Freunden ihre Hochzeit in Südtirol. © Instagram

Wer als Servicekraft oder Helfer mitwirken durfte, musste sein Smartphone gleich am Eingang der Locations abgeben. Das war dem Brautpaar nach AZ-Informationen ganz wichtig. Man wollte absolute Privatsphäre, keine unerwünschten Leaks und somit keine heimlichen Fotos durch Angestellte. Und das Konzept ging auf: Nur wenige Instagram-Fotos tauchten auf - ausschließlich Schnappschüsse von Freunden des Promi-Paares. Auch die Planungen selbst liefen unter strengem Verschluss.

Anika und Manuel Neuer verteilen Briefe an die Nachbarn in Südtirol

Um Gerüchten vorzubeugen, traten Manuel und Anika intern unter den Decknamen "Anton" und "Lisa" auf. Das Schloss Freudenstein wollte so die Privatsphäre des Promipaares gewährleisten.

Die Neuers ließen offenbar auch Briefe an Nachbarn verteilen. Die italienische "Tageszeitung" berichtet, dass Anwohner über das freudige Event informiert worden seien. Anonym baten Anika und Manuel Neuer im Voraus der Hochzeit um Verständnis, dass in der Nacht auf Sonntag laute Musik gespielt werde - verbunden mit einer charmanten Entschuldigung.

Anika Neuer in ihrem Brautkleid - oben eine Korsage, die die schlanke Silhouette der 25-Jährigen betont, unten ein Rock in klassischer A-Linie. © Instagram/luise.lmn

Gefeiert wurde immerhin ein ganzes Wochenende lang: Der Auftakt fand am Freitagabend im romantischen Gut Kaltenburg statt. Am Samstag folgte die Trauung im Innenhof von Schloss Freudenstein.