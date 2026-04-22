Nach dem Tod von Mario Adorf: Jetzt gibt es erste Details zu Trauerfeier und Beerdigung

Der Abschied von Mario Adorf erfolgt in zwei Ländern: Am 2. Mai soll der Schauspieler in München verabschiedet werden, seine letzte Ruhe findet er allerdings an anderer Stelle.

Einer der ganz Großen: Mario Adorf (1930-2025) ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Jetzt gibt es erste Details zu Trauerfeier und Beerdigung.

Knapp zwei Wochen nachdem Mario Adorf (1930-2026) im Alter von 95 Jahren verstorben ist, gibt es offenbar erste Details zu seiner Trauerfeier und Beerdigung. Wie berichtet, soll der Schauspieler bereits eingeäschert worden sein. Sein endgültiger Abschied soll über zwei Städte führen, die sein bewegtes Leben maßgeblich geprägt haben: München und Saint-Tropez.

Trauerfeier in München

Bevor Adorf seine letzte Ruhe an der Côte d'Azur findet, wird es demnach am 2. Mai für enge Weggefährten und die Familie eine Gedenkfeier in Deutschland geben. Die Wahl fiel hierbei auf die St.-Michael-Kirche in München, eine Stadt, zu der der Verstorbene eine tiefe emotionale Bindung pflegte.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Monique (81), mit der er seit 1985 verheiratet war, hatte Adorf dort bis zuletzt einen Wohnsitz. Und auch seine Mutter verbrachte in der bayerischen Landeshauptstadt ihren Lebensabend. Im Anschluss an den Gottesdienst, der für geladene Gäste um 14 Uhr beginnt, ist ein Empfang im Hotel Bayerischer Hof geplant, um sein Leben in privatem Rahmen zu würdigen.

Beisetzung in Frankreich

Die eigentliche Beisetzung erfolgt in einigen Wochen im engsten Kreis auf dem "Cimetière marin" in Saint-Tropez, dem Geburtsort seiner Ehefrau. Dieser Friedhof galt laut "Bild" für Adorf zeitlebens als ein Ort von besonderer Schönheit, da er unmittelbar an der Küste liegt und den Blick auf das Mittelmeer freigibt.

In dem südfranzösischen Ort verbrachte das Ehepaar über Jahrzehnte hinweg die Sommermonate und fand dort ein gemeinsames Paradies fernab des Rampenlichts. Auf dem Friedhof wird Adorf in prominenter Nachbarschaft ruhen, da dort erst vor wenigen Monaten auch die Filmikone Brigitte Bardot (1934-2025) beigesetzt wurde.

Geboren wurde Mario Adorf 1930 in Zürich. Als er drei Monate alt war, zog er mit seiner Mutter nach Mayen in der Eifel. Der Schauspieler starb am 8. April nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung. Neben Ehefrau Monique hinterlässt er seine Tochter Stella (62), aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Lis Verhoeven (1931-2019).