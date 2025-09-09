Nach dem Tod ihres Vaters: So findet Kelly Osbourne Trost

Nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne im Juli durchlebt Kelly Osbourne schwere Zeiten. Jetzt hat die 40-Jährige eine ungewöhnliche Therapie für sich entdeckt: die Arbeit mit Greifvögeln.

In ihrer tiefsten Trauer hat Kelly Osbourne (40) einen unerwarteten Lichtblick gefunden. Die 40-Jährige entdeckte ihre Liebe zur Falknerei als Weg, mit dem Verlust ihres berühmten Vaters umzugehen. Sänger Ozzy Osbourne (1948-2025) war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstorben.

Bei Instagram teilte Kelly bewegende Einblicke in ihren Heilungsprozess. "Inmitten all meiner Traurigkeit und meines Schmerzes habe ich etwas gefunden, was mich wirklich glücklich macht", schrieb sie zu einem Foto, das sie lächelnd mit einer Eule auf dem Arm zeigt. "Ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Falknerei mein Lächeln wiederfinden würde, aber ich tat es."

Die emotionalen Storys zeigen Kelly bei der Arbeit mit verschiedenen Vögeln. In einem Video ist zu sehen, wie eine Eule auf ihrem behandschuhten Arm sitzt, wegfliegt und nach kurzer Zeit zu ihr zurückkehrt. "Du bist großartig", sagt sie dem Vogel sichtlich bewundernd.

"Härtester Moment" ihres Lebens

Bereits Anfang August hatte sie offen über ihren Schmerz gesprochen und ihren Fans für deren Unterstützung gedankt. "Die Liebe, der Beistand und die wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch erhalten habe, haben mir wirklich geholfen, durch den härtesten Moment meines Lebens zu kommen", hatte sie damals geschrieben.

Die 40-Jährige beschrieb in ihrem Post auch die Intensität ihrer Trauer: "Trauer ist etwas Seltsames - sie überfällt einen in Wellen - ich werde eine Weile nicht okay sein - aber zu wissen, dass meine Familie nicht allein ist in unserem Schmerz, macht einen Unterschied. Ich halte fest an der Liebe, dem Licht und dem Vermächtnis, das zurückgelassen wurde. Danke, dass ihr da seid. Ich liebe euch alle so sehr." Sie unterzeichnete mit: "Kelly #BirminghamForever #OzzyForever".

Ende Juli fand in Ozzy Osbournes Heimatstadt Birmingham eine öffentliche Trauerprozession statt, an der Kelly mit ihrer Familie sichtlich bewegt teilnahm. Die eigentliche Beerdigung des Musikstars fand dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Osbourne wurde in einer privaten Zeremonie im Haus der Familie in Buckinghamshire beigesetzt.