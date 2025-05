Nach dem Gesichtswischer: Die Macrons zeigen sich betont innig

Der Start ihres Vietnam-Trips verlief gelinde gesagt holprig. Nun zeigten sich Emmanuel und Brigitte Macron bei dem Besuch einer Universität in Hanoi gewohnt innig miteinander.

Was am Flughafen von Hanoi, Vietnam, zwischen Emmanuel (47) und Brigitte Macron (72) vorgefallen ist, wissen nur die beiden. Der französische Präsident beteuerte bereits, dass es sich bei dem Gesichtswischer, dem ihm seine Frau am Eingang des Flugzeugs verpasst hatte und der mit Kameras eingefangen wurde, um einen harmlosen Spaß gehandelt habe. Schritten die beiden direkt nach dem Vorfall noch ohne Körperkontakt die Treppe zum Flugfeld hinab, zeigten sie sich einen Tag später schon wieder betont innig.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gemeinsam besuchten die Macrons am Dienstag die Universität für Wissenschaft und Technologie in Hanoi und gingen an Studentinnen und Studenten vorbei, die das Paar freudig und mit Frankreich-Fähnchen begrüßten. Brigitte Macron schmiegte sich dabei an ihren Ehemann, den Arm hatte sie bei ihm eingehakt. Beide lächelten vermeintliche Krisen-Gerüchte kategorisch weg.

Macron warnt vor der "Welt der Narren"

Im Anschluss an die Begrüßung hielt Macron eine Rede vor der Studentenschaft, in der er laut französischen Medien über aktuelle geopolitische Herausforderungen, aber auch potenzielle Chancen sprach. Zudem ermutigte er demnach die anwesenden Studentinnen und Studenten dazu, sich nicht in der "Welt der Narren" zu verlieren, die zunehmend in den sozialen Netzwerken herrsche. Niemals dürfe man andere Menschen nur deshalb kritisieren, weil man "deren Gedanken nicht versteht", appellierte Macron.

Einen Tag vor dem Universitäts-Besuch hatten die Macrons ebenfalls gemeinsam ein vietnamesisches Kriegsdenkmal in der Hauptstadt besichtigt. Das Denkmal ist all denjenigen gewidmet, die gegen die bis 1954 währende französische Kolonialbesatzung kämpften. Der Vietnam-Besuch des französischen Präsidentenpaares ist Teil einer sechstägigen Südostasien-Tour, die auch Indonesien und Singapur umfasst.