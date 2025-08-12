Nach dem Einbruch bei Brad Pitt: Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Polizei von Los Angeles hat zwei 18-jährige Männer festgenommen, die verdächtigt werden, im Juni in Brad Pitts Anwesen in Los Feliz eingebrochen zu sein. Die mutmaßlichen Täter gehören wohl zu einer Bande, die mehrere Häuser in Südkalifornien ins Visier genommen hat.

Brad Pitt war gerade unterwegs, um seinen neuen Film vorzustellen, als es zum Einbruch in sein Haus kam.

Der Coup war perfekt getimed: Während Brad Pitt (61) für seinen neuen Film "F1" auf Promotion-Tour unterwegs war, schlugen Einbrecher in seinem Anwesen zu. Jetzt hat die Polizei von Los Angeles zwei Verdächtige gefasst, die am 26. Juni in das Haus des Oscarpreisträgers eingedrungen sein sollen.

Promistatus spielte wohl keine Rolle

Die beiden 18-Jährigen sind mittlerweile in Haft und wurden am Montag wegen Einbruchs angeklagt. Sie sollen Teil einer Bande sein, die in mehreren Häusern in Südkalifornien zugeschlagen haben soll. Zusätzlich droht den beiden deshalb eine Strafverschärfung wegen Bandenaktivität. Wie "NBC4 Investigates" weiter berichtet, wurden die zwei Männer vergangenen Donnerstag festgenommen, nachdem sie offenbar erneut ein Haus ins Visier genommen hatten - diesmal in Orange County. Gegen Kaution kommen die beiden Männer, die auf nicht schuldig plädierten, vorerst nicht frei.

drohen bis zu sechs Jahren Gefängnis. Anklagen im Zusammenhang mit dem Einbruch bei Pitt könnten in den kommenden Tagen folgen. Wie Ermittler gegenüber NBC4 bestätigten, zielten die Einbrecher nicht gezielt auf Prominente ab. Die Bande soll auch in Häuser "normaler" Bewohner eingedrungen sein.

Der Einbruch in Pitts Villa war alles andere als subtil. Die Täter kletterten über den Vorderzaun des Anwesens, schlugen ein Fenster ein und durchsuchten systematisch die Räume, bevor sie mit ihrem Diebesgut verschwanden. Was genau erbeutet wurde, hält die Polizei weiterhin unter Verschluss.