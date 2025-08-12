AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Nach dem Einbruch bei Brad Pitt: Polizei nimmt Verdächtige fest

Nach dem Einbruch bei Brad Pitt: Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Polizei von Los Angeles hat zwei 18-jährige Männer festgenommen, die verdächtigt werden, im Juni in Brad Pitts Anwesen in Los Feliz eingebrochen zu sein. Die mutmaßlichen Täter gehören wohl zu einer Bande, die mehrere Häuser in Südkalifornien ins Visier genommen hat.
(jom/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Brad Pitt war gerade unterwegs, um seinen neuen Film vorzustellen, als es zum Einbruch in sein Haus kam.
Brad Pitt war gerade unterwegs, um seinen neuen Film vorzustellen, als es zum Einbruch in sein Haus kam. © Daniel Cardenas / Anadolu/ABACAPRESS/ddp images
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Der Coup war perfekt getimed: Während Brad Pitt (61) für seinen neuen Film "F1" auf Promotion-Tour unterwegs war, schlugen Einbrecher in seinem Anwesen zu. Jetzt hat die Polizei von Los Angeles laut NBC zwei Verdächtige gefasst, die am 26. Juni in das Haus des Oscarpreisträgers eingedrungen sein sollen.

Promistatus spielte wohl keine Rolle

Die beiden 18-Jährigen sind mittlerweile in Haft und wurden am Montag wegen Einbruchs angeklagt. Sie sollen Teil einer Bande sein, die in mehreren Häusern in Südkalifornien zugeschlagen haben soll. Zusätzlich droht den beiden deshalb eine Strafverschärfung wegen Bandenaktivität. Wie "NBC4 Investigates" weiter berichtet, wurden die zwei Männer vergangenen Donnerstag festgenommen, nachdem sie offenbar erneut ein Haus ins Visier genommen hatten - diesmal in Orange County. Gegen Kaution kommen die beiden Männer, die auf nicht schuldig plädierten, vorerst nicht frei.

Laut dem US-Magazin "People" drohen bis zu sechs Jahren Gefängnis. Anklagen im Zusammenhang mit dem Einbruch bei Pitt könnten in den kommenden Tagen folgen. Wie Ermittler gegenüber NBC4 bestätigten, zielten die Einbrecher nicht gezielt auf Prominente ab. Die Bande soll auch in Häuser "normaler" Bewohner eingedrungen sein.

Der Einbruch in Pitts Villa war alles andere als subtil. Die Täter kletterten über den Vorderzaun des Anwesens, schlugen ein Fenster ein und durchsuchten systematisch die Räume, bevor sie mit ihrem Diebesgut verschwanden. Was genau erbeutet wurde, hält die Polizei weiterhin unter Verschluss.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.